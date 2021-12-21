苗栗後龍首度封街辦耶誕美食趴 動力火車壓軸熱唱1小時

苗栗縣後龍鎮公所12月25日耶誕節將在成功路封街，下午2點到晚上9點辦理美食饗宴，當天晚上7點到9點30分在維真國中操場還有一場演唱會，閩南語金曲歌王許富凱等人表演，壓軸的動力火車更要熱唱1小時，鎮長朱秋隆等人歡迎民眾來後龍過節。

今天是冬至，朱秋隆偕同新加坡歌手文慧如等人在後龍鎮公所，推介12月25日的小鎮美食音樂節，並發表後龍特產甘藷的新禮盒包裝，他們應節一起品嘗五行地瓜圓甜湯，朱秋隆祝福新婚的文慧如可以「呷甜甜、生後生」，文慧如也大讚好吃。

鎮公所指出，12月25日下午2點在成功路上，公所首度封街舉辦「美食文創市集」，規畫農特產品區、打卡區、遊戲區及美食區，晚上7點在維真國中操場登場的「聖誕尚後 鎮耳欲龍」演唱會邀請文慧如、許富凱、閻奕格、李友廷等歌手表演，動力火車熱唱1個小時壓軸。

鎮公所提醒參加民眾，演唱會為避免損及操場PU跑道，禁止穿著高跟鞋、溜冰鞋、娃娃車、電動車及各式運動代步車輛入場，防疫要求必須配戴口罩，演唱會場地內禁止飲食，美食文創市集設有專用飲食區，禁止試吃及邊走邊吃，入場必須配戴口罩。