冬至桃警察局長請吃湯圓贈獎勵金 營養師提醒聰明吃

今天天氣濕冷又適逢一年一度的冬至佳節，桃市府警察局長陳國進特在歲末至平鎮警分局準備熱呼呼的湯圓慰勞辛勤工作的員警，及致贈獎勵金；中壢天晟醫院營養師莊儀萍也提醒，每20顆小湯圓或2至3顆包餡大湯圓約140大卡相當於半碗飯，需適量攝取。

陳國進表示，警察勤務24小時輪替不間斷，想跟家人團聚吃碗湯圓並不容易，所以特別準備熱呼呼的暖心湯圓，並以桃警團隊大家長的身份，讓無法返家團圓的同仁也能應應景外，也希望能讓每位警察同仁團結在一起；平鎮警分局黃富村，也特別自掏腰包購買披薩及炸雞讓同仁享用，慰勞這一年的辛勞。

莊儀萍指出，湯圓是以糯米粉製作的醣類食物，往往忽略攝取過多的熱量，建議每份甜湯圓熱量以200至250大卡左右較為理想，可利用外食常見白色塑膠免洗湯匙每平匙約10公克定糖量，亦可以鮮奶、無糖豆漿作為湯底，運用食物天然甜味或香味取代精緻糖，糖尿病友們則可選擇椰糖、代糖等較低升糖指數的糖以降低血糖波動的影響。