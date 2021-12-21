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協和基金會20年送出118萬個餐盒 賴清德：非常了不起

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
副總統賴清德今天擔任協和慈善基金會一日志工，象徵性幫忙打菜送餐。記者范榮達／攝影
副總統賴清德今天擔任協和慈善基金會一日志工，象徵性幫忙打菜送餐。記者范榮達／攝影

協和社會福利慈善事業基金會20年愛心送餐約118萬個餐盒，今天基金會成立20周年慶祝，蔡英文總統特頒「胞與為懷」，副總統賴清德到場，大力肯定20年如一日，風雨無阻，也不受疫情影響，非常了不起。

協和慈善基金會2001年起送餐給苗栗縣頭份市、竹南鎮、三灣鄉、南庄鄉獨居或弱勢老人及貧困學生，國中小辦理營養午餐後改為補助，目前基金會供餐11條路線200多人，還貼心量身打造，不吃魚、飯要少、不喝湯，及低鹽、軟質飲食等需求，20年來已送出118萬個餐盒，堆疊約108棟台北101大樓高度。

今天成立20周年慶祝活動在頭份國中舉辦，賴清德、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人到場，協和慈善基金會董事長林光清說，感念父親與家鄉，成立基金會，宗旨敬老扶幼，送餐給老人，吃得好、吃得飽，還可以健康，行善像一場沒有終點的馬拉松，路途雖艱辛漫長，心靈卻是豐實快樂。

林光清感謝40名志工奉獻，才能促成20年送餐118萬個，其中，做餐志工74歲的羅定妹，從基金會成立的第一天就報到，她認為可以結合很多志同道合的朋友，改變了自己，也愛上現在的自己，生活很精彩，能夠為老人家送餐很有意義，看到老人家快樂神情，付出與堅持都值得。

賴清德、徐耀昌及林光清現場擔任一日志工，幫忙打菜、送餐，賴清德肯定林光清是成功企業家、傑出藝術家，及充滿愛心的慈善家，林光清秉持家訓，基金會20年如一日風雨無阻，也不受疫情影響，送餐118萬個，非常了不起。

協和慈善基金會20年愛心送餐，今天成立20周年慶祝，賴清德等人到場參與，肯定非常了不起。記者范榮達／攝影
協和慈善基金會20年愛心送餐，今天成立20周年慶祝，賴清德等人到場參與，肯定非常了不起。記者范榮達／攝影
協和慈善基金會20年愛心送餐，還量身打造特別餐盒。圖／本報資料照片
協和慈善基金會20年愛心送餐，還量身打造特別餐盒。圖／本報資料照片
協和慈善基金會20年愛心送餐，今天成立20周年慶祝，賴清德等人到場參與，肯定非常了不起。記者范榮達／攝影
協和慈善基金會20年愛心送餐，今天成立20周年慶祝，賴清德等人到場參與，肯定非常了不起。記者范榮達／攝影
協和慈善基金會20年愛心送餐，做餐志工羅定妹今天獲頒感謝狀。記者范榮達／攝影
協和慈善基金會20年愛心送餐，做餐志工羅定妹今天獲頒感謝狀。記者范榮達／攝影
協和慈善基金會20年愛心送餐，今天成立20周年慶祝，賴清德等人到場參與，肯定非常了不起。記者范榮達／攝影
協和慈善基金會20年愛心送餐，今天成立20周年慶祝，賴清德等人到場參與，肯定非常了不起。記者范榮達／攝影

賴清德 徐耀昌 疫情

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