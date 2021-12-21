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耶誕節擺聖誕紅不夠看 新竹縣賞茶花還能免費拿回家

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
茶花為新竹縣縣花，縣內也有許多農戶進行茶花育種及栽培。圖／縣府提供
茶花為新竹縣縣花，縣內也有許多農戶進行茶花育種及栽培。圖／縣府提供

新竹縣政府將在耶誕節周末於竹北的新瓦屋舉辦茶花嘉年華，現場不僅有茶花盆栽的展售，還有限量的茶花苗可以領取，縣府就稱茶花不僅是縣花，還能代替聖誕紅當作節慶家中的擺飾，粉色、大紅色的茶花花色各異都別具特色，希望推廣茶花，更邀民眾來賞花。

縣府農業處指出，茶花屬山茶科，花型、花色變化萬千，目前全球育種出近3萬種園藝品種，其中台灣在300多年前從中國大陸引進茶花種植，現在也已經有超過2000種的品種，而每年12月到隔年春季，正是茶花主要盛開季節。

農業處指出，新竹縣在1983年就將茶花定為新竹縣的縣花，目前新竹縣內也有多個農戶在專門栽種茶花，更會舉辦競賽，比拚茶花，例如縣內最知名的便是寶山茶花，寶山鄉還有深井村茶花園區，當地的茶花產銷班每年都有吸睛的茶花展出。

新竹縣茶花園藝研究學會理事長范秀英表示，學會成員在新竹縣湖口、新豐、竹北等鄉鎮共有20個園區，學會曾受邀參加新埔雲夢山丘茶花展、南投台大實驗林花展、台北陽明山花展，而近期也即將在準備於12月底開幕的遠百竹北，同樣進行茶花展覽。

縣府指出，周末25及26日，竹北新瓦屋禾埕廣場將舉辦新竹縣茶花嘉年華活動，現場有茶花索拉DIY、茶花換盆DIY、茶花展售及文創攤位等，還將準備500株茶花苗免費贈送。

范秀英還表示，下個月1月15日到23日，新竹縣文化局美術館也將舉辦茶花展，屆時不僅會有盆景評鑑，還將與台灣茶花育種學會共同發表合作的新品種，同時周末也會送出400株茶花苗。

新竹 園藝 DIY

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