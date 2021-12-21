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拆人行陸橋廠商施工延宕撤除致大塞車　竹市府：會罰款

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府20日深夜起進行清華大學前、橫跨光復路的建功人行陸橋拆除作業，原規定工程需於上午6點前清除撤離，卻延宕到7點40分才撤除，造成光復路沿線大塞車。圖／民眾提供
新竹市政府20日深夜起進行清華大學前、橫跨光復路的建功人行陸橋拆除作業，原規定工程需於上午6點前清除撤離，卻延宕到7點40分才撤除，造成光復路沿線大塞車。圖／民眾提供

「你今天也遲到了嗎？」新竹市政府20日深夜起進行清華大學前、橫跨光復路的建功人行陸橋拆除作業，原規定工程需於上午6點前清除撤離，卻延宕到7點40分才撤除，造成光復路沿線大塞車，才導致不少上班族、學生上午上班課都遲到。

市府指出，光復路與建功路口、清華大學前方的建功人行陸橋已使用超過40年，因使用率不高，也不符無障礙規定，工務處規畫20日起到22日，連續3天利用夜間施工拆除，施工時間為每晚10點到隔天早上6點，並封閉雙向車道，禁止車輛通行。

但原規定要在6點前將各項工程障礙撤出，趕在交通尖峰時刻讓其順暢，今天上午施工廠商卻拖延至上午7點40分才撤離，導致光復路大塞車，工務處將會對施工廠商罰款，並要求改善。

不少民眾今早都用line緊急聯繫，指今天上班因光復路沿線大塞車，上班將遲到。有學生家長們也在line群組反映，指原本應該在上午7點到站的校車，直到7點40分還未見蹤影，學生到不了校，急得像熱鍋上的螞蟻，或是接送學生的家長自己也塞在車陣中，最後大約遲到一小時才到校。

民眾反映，今天塞車回堵最嚴重的在光復路與接續的東大路，連接兩者的東大路橋更是一路回堵到市中心的北大路，沿線宛如大型停車場，車陣綿延不斷，雖然警方趕緊進行交管並引導車潮至替代道路，但一旁與光復路平行的公道五路、建功一路同樣塞爆，加上雨天，對上班課族群來說宛如雪上加霜。

塞車 清華大學

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