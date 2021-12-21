推動綠色城市 桃市網羅10專家組永續發展會
桃園市政府今年成立「永續發展會」，並由市長鄭文燦擔任召集人，希望透過任務編組及跨機關協調，推動永續發展。鄭文燦昨天參加永續發展會委員會議時表示，市府持續推動低碳城市、綠色城市、永續城市及智慧城市，面對2050年淨零碳的國家目標，還需更積極面對，透過市府機關與專家學者互動過程，讓未來施政方向更明確。
永續發展會共有7大工作分組，分別是多元文化及健康城市組、永續教育組、循環經濟組、綠色交通組、公共安全組、韌性城鄉組、氣候變遷及永續環境組。
環保局表示，今年市府針對永續發展盤點288個推動計畫及59項績效指標，並成立永續發展會，由鄭文燦擔任召集人，副市長高安邦及李憲明擔任副召集人，秘書長黃治峯擔任執行長，副秘書長邱俊銘、環保局長呂理德及研考會主委吳君婷擔任副執行長。
環保局表示，永續發展會共32位委員，其中22位由市府機關首長擔任，並外聘中正大學社會福利學系教授鄭清霞、前立委陳曼麗、中原環工系教授王雅玢、交通部運研所新任所長林繼國、銘傳大學教授都市規畫與防災學系洪啟東、中央大學副校長吳瑞賢、元智大學社會暨政策科學學系教授劉宜君、中央大學太空及遙測研究中心教授劉說安、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫等10位專家學者和產業界、社會團體代表。
鄭文燦表示，桃園綠能發展為北部第一，其中太陽光電占比64%，總設置容量達420兆瓦，今年底試運轉的生質能中心也將於明年試營運，每年發電度數預計可達2億度；而桃園的電動機車已有8萬輛以上，並同時推動YouBike、GoShare、iRent等共享運具；工業燃料轉型上，全市1078座鍋爐，已有897座鍋爐改燃乾淨燃料，期待藉由多方面策略，逐步改善環境。
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