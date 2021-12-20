桃園復興三光跨河大橋今通車 提升交通便利促原鄉觀光

為改善復興部落交通，桃市府2016年推動「三光跨河大橋興建計畫」，陸續完成水保、環評審查，也積極爭取中央補助，工程規劃設計獲原民會「原住民族部落特色道路改善計畫」補助，並於2019年獲工程會同意核列「三光跨河大橋」興建工程，讓復興區道路系統更完善，大幅提升交通安全性及便利性。

桃園市長鄭文燦今前往復興區出席「復興區三光跨河大橋興建工程通車典禮」並表示，三光跨河大橋工程經費約1億4100萬元，橋身跨徑158米、橋面寬度6.5米，橋樑採鋼結構設計，以泰雅技藝竹籐編織造型為外觀，橋頭意象的幾何圖形象徵「祖靈之眼」，橋梁通行路側則設有LED崁燈，並同時施作微型樁擋土牆、河道護岸、型框植生護坡及路面改善等工項，去年4月動工，於昨日完工、今日通車啟用。

鄭文燦指出，2016年到復興區行銷媽媽桃，當時發現復興區後山三光里的泰雅族傳統部落「武道能敢」，僅有桃113線1條聯外道路，因此決定籌建「三光跨河大橋」，改善周圍４個部落的聯外交通。「三光跨河大橋」為原民局自辦工程，從設計、興建到完成，實屬不易。

鄭文燦說，市府積極建設復興，也推動劃設「北橫國家風景區」，範圍橫跨新北市、桃園市及宜蘭縣，規劃在頭寮地區興建北橫旅遊服務中心，未來加上「三光跨河大橋」的通車，進入部落旅遊將更方便，發展成好的觀光及生態農業，保留泰雅族人文化留住觀光客。