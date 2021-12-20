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桃市消防二大隊萬坪廠房演練救災 增危險場域救災能力

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
消防局第二大隊戴明杉大隊長表示，消防人員於火場搶救時，使用「救災現場人員管制系統」方便安全官掌握入室人員資訊。記者翁唯真／翻攝
消防局第二大隊戴明杉大隊長表示，消防人員於火場搶救時，使用「救災現場人員管制系統」方便安全官掌握入室人員資訊。記者翁唯真／翻攝

桃市府消防局第二大隊為提升消防人員對大面積傳產工廠搶救能力，強化場所自衛消防編組應變能力，今於新屋區大洋塑膠工業股份有限公司辦理搶救演練，讓消防人員能熟悉救災流程。

此次演練場地為萬坪廠房，並存放大量石化製品與原料、重機械機具，且廠房屋頂設置太陽能板，對消防人員是高危險救災場域，因此本次演練重點為受困員工人命搜救，及消防人員MAYDAY情境演練。

本次使用「救災現場人員管制系統」，每位消防人員進入火場前須至管制區使用識別裝置報到登入，透過射頻訊號將每位消防人員的資訊直接顯示於平版電腦，方便安全官掌握入室人員的編組、工作時間、進出火場次數及氣量等訊息，增加搶救效率；針對人命搜救，消防人員以快速佈線及車上架梯方式迅速進入火場搜索，並於發現受困員工時使用共生面罩避免員工吸入高溫濃煙。

消防局第二大隊戴明杉大隊長表示，消防人員於火場搶救時，如遇極端惡劣條件導致無法繼續作業且失去撤退路線時，須馬上使用無線電呼喊MAYDAY讓外部人員立即注意，並將個人單位、姓名、所處位置、氣量、目前任務及所需支援回報予安全官，安全官藉由「救災現場人員管制系統」掌握內部人員狀況，並由指揮官派遣快速救援小組入室搜救。希望藉由各式消防演練，提升消防人員於災害現場的安全意識。

桃市府消防局第二大隊為提升消防人員對大面積傳產工廠搶救能力，今於新屋區大洋塑膠工業股份有限公司辦理搶救演練。記者翁唯真／翻攝
桃市府消防局第二大隊為提升消防人員對大面積傳產工廠搶救能力，今於新屋區大洋塑膠工業股份有限公司辦理搶救演練。記者翁唯真／翻攝

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