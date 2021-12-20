桃園誠聖宮明起五朝建醮大典 普度物資現金捐社福公益

桃園市蘆竹區誠聖宮關聖帝君廟，在關聖帝君來台300年、建廟50 年後，廟方明天起舉辦祈安五朝建醮大典，今天提供信眾平安餐享用，該廟主委劉勝全今天下午表示，疫情趨緩下，適逢建吉時，廟方自明天起至26日舉辦五朝建醮慶典，有神豬賽、晚會及抽獎，並進行普度法會，物資及現金將捐助社福團體做公益， 透過慶典祈求國泰民安、疫情退散。

蘆竹區誠聖宮主祀關聖帝君，為大坑口地區居民信仰中心，廟方沿自早期神明會每年關聖帝君飛昇日、聖誕舉辦「飛輦轎、過金火」傳統至今。廟方慶祝建廟50年，明天起舉辦祈安五朝建醮大典，設置天公壇，鑑醮神尊來自北港媽、新港媽、白沙屯媽及艋舺青山宮靈安尊王各地300多尊神尊安座護持，提供信眾參拜祈安。