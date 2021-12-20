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桃園誠聖宮明起五朝建醮大典 普度物資現金捐社福公益

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市蘆竹區誠聖宮關聖帝君廟舉辦祈安五朝建醮大典，信眾盛大參與。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區誠聖宮關聖帝君廟舉辦祈安五朝建醮大典，信眾盛大參與。記者曾增勳／攝影

桃園市蘆竹區誠聖宮關聖帝君廟，在關聖帝君來台300年、建廟50 年後，廟方明天起舉辦祈安五朝建醮大典，今天提供信眾平安餐享用，該廟主委劉勝全今天下午表示，疫情趨緩下，適逢建吉時，廟方自明天起至26日舉辦五朝建醮慶典，有神豬賽、晚會及抽獎，並進行普度法會，物資及現金將捐助社福團體做公益， 透過慶典祈求國泰民安、疫情退散。

蘆竹區誠聖宮主祀關聖帝君，為大坑口地區居民信仰中心，廟方沿自早期神明會每年關聖帝君飛昇日、聖誕舉辦「飛輦轎、過金火」傳統至今。廟方慶祝建廟50年，明天起舉辦祈安五朝建醮大典，設置天公壇，鑑醮神尊來自北港媽、新港媽、白沙屯媽及艋舺青山宮靈安尊王各地300多尊神尊安座護持，提供信眾參拜祈安。

劉勝全表示，建醮大典搭建華麗醮壇及道士團科儀演行、法會，為弘揚帝君忠義精神，配合舉辦2021關公文化藝術教育展，展出三國英雄豪傑事跡、兵器及官印等古文物，預定25日舉辦閩南傳統藝術巡演超級夜總會，提供1輛轎車抽獎、26日舉辦十鼓擊樂團精彩表演，廟方普度法會物資及廟方添加現金將捐助社福團體，希望透過建醮大典祈求疫情退散、國泰民安。

桃園市蘆竹區誠聖宮關聖帝君廟舉辦祈安五朝建醮大典，鑑醮神尊各地知名神尊300多尊神尊護持。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區誠聖宮關聖帝君廟舉辦祈安五朝建醮大典，鑑醮神尊各地知名神尊300多尊神尊護持。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區誠聖宮關聖帝君廟舉辦祈安五朝建醮大典，信眾盛大參與。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區誠聖宮關聖帝君廟舉辦祈安五朝建醮大典，信眾盛大參與。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區誠聖宮關聖帝君廟祈安五朝建醮大典，配合舉辦關公文化藝術教育展，展出帝君兵器古文物。記者曾增勳／翻攝
桃園市蘆竹區誠聖宮關聖帝君廟祈安五朝建醮大典，配合舉辦關公文化藝術教育展，展出帝君兵器古文物。記者曾增勳／翻攝

建醮 法會 疫情

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