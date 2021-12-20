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桃園復興安心即時上工專案人力 助防疫也促原鄉就業
為減緩新冠疫情對勞動力市場影響，桃市府連續2年推動勞動部「安心即時上工計畫」，提供符合公共利益臨時工作機會給市民，桃園市長鄭文燦今前往復興區視察復興區公所安心即時上工教會專案並感謝復興區各里辦公室及教會，配合以公私協力方式為原住民族朋友提供工作機會、促進就業。
鄭文燦指出，安心即時上工計畫，提供民眾參與公部門的臨時工作機會達8200個職缺，並已媒合7925人上工，上工率超過96%。市府也針對復興區假日人潮聚集熱點教會，擴大辦理「安心即時上工計畫」教會專案，提供在地原住民朋友120個工作機會，分配於復興區轄內50間宗教團體場所或社團，在疫情期間駐點配合防疫政策，協助各部落教會或寺廟測量體溫、落實實聯制、防疫政策宣導，以及公共場域環境清潔等防疫作業，照顧更多復興區部落居民。
鄭文燦說，因應今年春節期間觀光人潮，市府於年初便開始擴大防疫部署，5月本土疫情擴大，實施3級警戒時，市府就業職訓服務處迅速釋出上千個安心即時上工計畫工作機會，並推動市場多項防疫專案，並與原民局、復興區公所、青年事務局等單位合作，協助受疫情影響的原住民、高中職學生、青年、役男等族群上工，補充政府部門為防疫措施而增加之人力需求。
鄭文燦指出，市府也積極提供各項就業紓困措施，積極協助民眾及企業對接中央紓困方案，包含「安穩僱用計畫 2.0」鼓勵雇主僱用及勞工就業獎勵雙管齊下的做法促進勞工就業；「安心就業計畫」可提供減班休息民眾薪資差額補貼；而「充電再出發訓練計畫」則針對減班休息的勞工，在減班休息期間參與訓練課程，增進工作職能並領取訓練津貼。
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