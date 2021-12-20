T1聯盟／雲豹耶誕節開幕戰 小春獻唱主題曲

桃園雲豹職業籃球隊耶誕節迎接主場開幕周，球團今天宣布，25日耶誕節當天將由創意總監小春Kenzy首度公開演唱球隊主題曲「Get 'Em拿下」，中場還有樂天女孩與電豹女舞藝交流，打造出熱血熱鬧的耶誕主場開幕周。

雲豹主場設在中原大學體育館，總共15場主場賽事由25日和26日的主場開幕周打頭陣，球團今天也宣布，主場賽事將由MC HotDog、頑童MJ 116御用的DJ Afro擔任。

雲豹上周作客台南台鋼獵鷹拿下隊史首勝，主場開幕周2連戰將分別碰新北中信特攻及台南台鋼獵鷹，球團今天宣布25日創意總監小春攜手擔任特別嘉賓的知名饒舌歌手Tipsy，首度公開演唱球隊主題曲「Get' Em 拿下」，歌曲以球隊理念「Make A Difference」作為靈感發想，希望藉此告訴所有聽眾，無論是球場上或是人生中，遇到挑戰都能以堅定無懼的態度面對，展現桃園雲豹每場賽事必勝的決心。

例行賽共計15 場的主場賽事，桃園雲豹專屬啦啦隊「電豹女 Leopard Girls」都將在賽前、節與節之間帶動球迷應援，25日更邀請到「樂天女孩 Rakuten Girls」擔任暖場嘉賓。

為給予球迷們獨一無二的觀賽體驗，開場表演與球員出場秀的部分，桃園雲豹也將與致力於發展虛實混合光雕投影技術的新媒體科技公司「天衍互動」合作，以技術優勢整合視覺設計及創意，實現完美虛實混合體驗，為球隊帶來科技新面貌。

因應耶誕節，開幕戰（25日）進場的球迷，都能獲得桃園雲豹應援毛巾，球團也邀請球迷們在主場周穿著紅色或綠色服裝進場應援，在球場一起過節。