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桃新勢公園2期工程打造共融式公園 民代憂地板石子過粗危險

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
市議員舒翠玲指出，新勢公園有些遊具地板鋪設的小石子較粗，擔心小朋友會受傷。記者翁唯真／攝影
市議員舒翠玲指出，新勢公園有些遊具地板鋪設的小石子較粗，擔心小朋友會受傷。記者翁唯真／攝影

桃園平鎮區新勢公園打造以海洋為主題的特色兒童遊戲場，讓小朋友有不一樣的公園體驗，桃園市長鄭文燦今前往視察2期工程竣工時表示，2期工程設置攀爬架、瞭望台等綜合遊具，滿足5至12歲中、高年齡層兒童的遊玩需求，打造各年齡族群都可以使用的共融式公園，不過市議員舒翠玲指出，有些遊具地板鋪設的小石子較粗，擔心小朋友會受傷。

鄭文燦指出，新勢公園總面積4.6公頃，繼第1期工程增設地景山丘、大型沙坑等設施後，市府再投入665萬元經費並延續1期海洋主題完成2期並規劃更完整的分區、分齡遊戲功能，新設的網狀及魚型攀爬架、瞭望台、海盜船等綜合遊具，遊戲技能更具多元性及挑戰性；並採取長效型消毒殺菌產品，歷經3個月測試，證實殺菌成效顯著。

鄭文燦說，有別於過去罐頭式、塑膠式的兒童遊戲設施，桃園目前皆已採取共融式公園的設計來進行公園改造；後續將規劃於新勢公園中林蔭樹下區域，另設置老年體健設施，讓年長者早起後也可到公園運動，未來新勢公園不只是陽光大草坪可以舉辦平鎮藝術季等大型活動，各個分齡使用區域也可舉辦生態及健走活動，讓新勢公園成為複合使用、共融式公園的代表作。

舒翠玲今也出席但仍擔心有些遊具下鋪設的地板較粗糙，深怕年齡低的孩童容易受傷或將石子塞到耳朵鼻孔等；平鎮區長陳慶仁表示，會再請廠商鋪一層較細的沙在上層，避免受傷情況發生。

舒翠玲也說，之前地板及遊具設施白天太高溫，導致傍晚才有民眾使用，今看到2期工程的改善，的確比以前多優點，也讓各年齡都有可遊玩區域，成為更多元的公園。

桃園市長鄭文燦表示，將平鎮新勢公園打造為各年齡族群都可以使用的共融式公園。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦表示，將平鎮新勢公園打造為各年齡族群都可以使用的共融式公園。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今前往視察平鎮新勢公園2期工程竣工。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今前往視察平鎮新勢公園2期工程竣工。記者翁唯真／攝影

桃園 鄭文燦

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