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史上初次最大鳥物文創展 萌翻新竹登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
「啾是愛鳥仔──台灣鳥物創作聯展」原訂今年5月就要展出，卻遇上疫情，終於在年末順利登場。圖/昌禾教育基金會提供
「啾是愛鳥仔──台灣鳥物創作聯展」原訂今年5月就要展出，卻遇上疫情，終於在年末順利登場。圖/昌禾教育基金會提供

由昌禾教育基金會和C.W.T台灣同人誌販售會共同主辦的「啾是愛鳥仔──台灣鳥物創作聯展」，原訂今年5月就要展出，但好事多磨遇上疫情，終於在年末順利登場。

這場集結了全台共18個品牌，聯手展出以「鳥」為主題的文創作品，包含平面繪畫到立體手作品，各種原創小物共同入駐32π青年基地，結合老空間的新美學，翻轉新竹文創。

昌禾教育基金會執行長李妍慧也在開展第一天到場欣賞各個展位創作者們親自創作的作品，對各種溫暖、可愛有趣的作品相當讚賞。

李妍慧表示，這場結合了鳥和文創的作品，每個攤位都有屬於自己的故事，不同的文創力量共同集結展現了台灣年輕人的創作軟實力，十分開心能提供讓更多創作者被民眾看到的空間和機會，期盼多元的文化和創作能多進駐新竹，讓民眾和創作者都能在日常接觸更多的文創。

此次展覽自12月20日起至12月26日止，為期一週每日9點至下午5點開放免費入場，現場打卡還送限量的超萌鳥展特製口罩，以新竹市鳥喜鵲圖騰印製，期望帶給民眾吉祥和幸運，數量有限送完為止。

週末兩日更加碼「快閃鳥物市集」，並在場館外結合深受喜愛的「同人誌市集」，邀請了多達近百個攤位的同人誌同好們一起同樂，現場將會有各種同人誌的原創X衍生作品，準備一同陪大新竹的市民們歡慶熱鬧的聖誕佳節。

「啾是愛鳥仔──台灣鳥物創作聯展」原訂今年5月就要展出，卻遇上疫情，終於在年末順利登場。圖/昌禾教育基金會提供
「啾是愛鳥仔──台灣鳥物創作聯展」原訂今年5月就要展出，卻遇上疫情，終於在年末順利登場。圖/昌禾教育基金會提供

文創 新竹 快閃

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