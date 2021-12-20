建商捐上千萬公益社福空間 苗栗頭份區社福及托嬰中心啟用

苗栗縣政府透過都市計畫審議機制，取得勝華建設公司捐贈的公益社福空間，規畫頭份區社會福利服務中心暨公設民營托嬰中心今天開幕，完成全縣5區社福中心最後拼圖，並提供22名嬰幼兒收托服務，縣長徐耀昌希望讓年輕人可以無後顧之憂「勇於生產」。

縣府建構社會安全網，配合苗栗縣5個警察分局轄區成立社福中心，其中頭份區最後成立，縣府運用勝華捐贈的公益社福空間，在頭份市富強三街70號1樓設頭份區社福中心，2樓公設民營托嬰中心，由苗栗縣保育人員職業工會承辦，收托0到2歲嬰幼兒，今天辦理開幕典禮，徐耀昌、立委徐志榮太太王慧珍、縣議會議長鍾東錦等人出席。

徐耀昌肯定頭份區社福暨托嬰中心是縣府工商發展處與社會處，團隊跨局處合作的成功典範，象徵逐步建構完善的社會安全網，未來持續延伸托嬰服務，提供未來主人翁在安全又快樂的環境成長茁壯，年輕人生兒育女可以無後顧之憂。