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竹縣府與明新科大攜手 成立客家學苑

中央社 / 新竹縣20日電

明新科技大學與新竹縣政府合作成立「新竹客家學苑」今天揭牌，縣長楊文科表示，將為傳承客家文化、復振客語的發展基地。

今天在明新科技大學舉行「新竹客家學苑」揭牌儀式，楊文科致詞時表示，新竹縣有7成以上縣民是客家人，但會說客家話僅約1成多，因此，他推廣學說客家話，現在透過與明新合作，也結合學術，爭取中央補助辦理客家文化活動。

楊文科說，客家文化的保存、發展等是重點工作，竹縣也有許多客家產業的聚落，透過成立「新竹客家學苑」，以串連、推動與跨域合作學習客家文化。

明新科大校長劉國偉向中央社記者表示，他雖是客家人，但客家話卻講不好，因此，認為講客家話，要體現在生活中。未來，學校將啟動各項與縣府合作計畫，結合相關的課程與工作坊，讓客家文化扎根，推動文創產業及觀光產業發展。

明新科技大學今天也發布新聞稿指出，竹縣為客家文化大縣，明新科大推廣客家文化、客語復興，與縣府合作成立「新竹客家學苑」，以社區大學為定位，整合教育資源，將辦理客語課程、文化研習、民俗采風外，也鼓勵學生投身於客家文化相關研究。

客家文化 新竹 客家話

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