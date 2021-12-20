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小確幸！苗栗生育津貼明年1萬元 徐耀昌：不無小補

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣長徐耀昌（右）今天宣布婦女生育津貼明年調到1萬元，現場掌起一片掌聲。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌（右）今天宣布婦女生育津貼明年調到1萬元，現場掌起一片掌聲。記者范榮達／攝影

苗栗縣徐耀昌回應縣議會審查明年度總預算案附帶決議，今天宣布明年生育津貼從8800元提高到1萬元，他說，雖是小錢，但不無小補，鼓勵年輕人增產報國。

苗栗市徐姓婦人明年計畫生產第二胎，她說，養兒育女成本高，1萬元畢竟不是10萬元、100萬元，不會因此在計畫以外特別生育，但還是感謝縣府的心意，增加1200元有小確幸。

徐耀昌今天參加頭份區社會福利服務中心暨公設民營托嬰中心開幕啟用典禮，上台致詞當著縣議會議長鍾東錦、議員陳光軒、曾玟學、黎煥強、温宜靜、鄭聚然，及張淑芬等人的面前，表示議會的附帶決議生育津貼發1萬元，雖是小錢，但不無小補，會場掌起熱烈的掌聲。

縣府民政處指出，縣府連續2年回應議會附帶決議，今年從6600元增加到8800元，明年擬調高到1萬元，苗栗縣生育津貼實施辦法部分條文修正作業中，如果明年元旦來不及，也會追溯實施，苗栗縣2019年新生兒3077人，去年2795人，今年至11月2428人，明年編列2816萬元預算，如果依出生數2800人設算，應該足以支應。

苗栗縣發放生育津貼補助標準迭有更迭，1998年7月前縣長傅學鵬開始發放3000元，2010年5月前縣長劉政鴻提高到每胎3萬4000元，縣長徐耀昌上任2015年7月調降到2萬元，2016年7月再減到6600元，今年增加到8800元，因少子化衝擊，苗栗縣人口直直落，多名議員關心希望提升生育津貼，鼓勵婦女生育。

生育 苗栗縣 徐耀昌

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