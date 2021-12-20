土地銀行桃園青埔分行開幕 看準青埔未來發展

桃園中壢區青埔地區近年來陸續發展，形成一個新生活圈，因此也愈來愈多人選擇在青埔居住，各項生活需求也逐漸提高，台灣土地銀行看到這塊有潛力的區域，今於中壢區高鐵站前西路一段262號開業營運，並舉辦愛心關懷及回饋社會公益活動。

桃園市長鄭文燦今出席台灣土地銀行「青埔分行開業典禮」表示，金融業是企業最好的夥伴，目前青埔地區有6家銀行陸續進駐，土地銀行作為公股行庫，也跟緊當前金融趨勢，推動教育公益獎助學金信託、樂活養老貸款專案、兆元振興融資方案、青年創業及啟動金貸款等政策。

土地銀行董事長謝娟娟指出，土地銀行看好青埔發展潛力，遂決定設立青埔分行，成為國內第151個據點，不只分行設施環境舒適，也提供多項服務，感謝市府團隊在分行籌設期間協助，期盼土銀青埔分行配合青埔的發展腳步，規劃全方位優質的服務及產品。

謝娟娟說，土地銀行成立逾75年，近期配合政府推動防疫紓困及振興經濟等各項措施，也推動「公股攜手，兆元振興」融資方案及「青年創業及啟動金貸款」，期許能造福民眾。