三義魚藤坪溪步道工程毀生態 客委會認定施工違規要罰

時代力量立委陳椒華今舉行記者會指出，客委會全額補助苗栗三義鄉公所執行的魚藤坪溪步道工程，違反生態工法，嚴重破壞溪流景觀及生態，長達500公尺面目全非。客委會產業經濟處科長廖子強表示，施工計畫由三義鄉公所審核，但與客委會原計畫有衝突，已要求停工，並將要求相關單位開罰。

陳椒華指出，魚藤坪溪是許多民眾喜愛的美景與戲水祕境，但11月底接獲陳情，大型機具進入河道，開腸剖肚式的搬移巨石，並以大量土方填埋，嚴重破壞溪流樣貌及生態，應立即取消此不當工程、落實生態檢核。

她批評，中央補助工程來到地方卻變成這樣的樣貌，申請、審查、同意補助到執行有環節出問題，導致公共資源成了扼殺溪流的兇手，客委會和工程會應提出檢討報告。荒野保護協會台中分會副分會長謝國發更指出，依「公共工程生態檢核注意事項」，中央補助經費超過50%就須辦理生態檢核，三義鄉公所卻填報為「維護管理相關」，規避生態檢核作業。

荒野保護協會、苗栗縣自然生態學會、台灣千里步道協會、台灣生態學會、台灣石虎保育協會、台灣河溪網、水患治理監督聯盟小組並共同要求，客委會應立即取消此不當工程，並恢復原生態環境，工程會也應加強宣導各機關辦理生態檢核，並建立審核、查核及課責制度，另請監察院調查，檢討與究責。

廖子強表示，補助前有經過專家審查，要求依生態工法施工，但發包後，得標廠商施工計畫為三義鄉公所審核，與原計畫要求有所衝突，12月2日已要求停工，並將請水利、環保單位針對違規部分開罰，若改善未見成效，未來將不再補助。