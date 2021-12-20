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新竹國泰醫院中華路設綠色標線人行道 就醫安全有保障

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府將於新竹國泰醫院中華路畫設總長160公尺、寬1.5公尺綠色標線人行道，讓就醫民眾有步道可走，等待公車的民眾也有安全的等候空間。圖／市府提供
市府將於新竹國泰醫院中華路畫設總長160公尺、寬1.5公尺綠色標線人行道，讓就醫民眾有步道可走，等待公車的民眾也有安全的等候空間。圖／市府提供

新竹市中華路是竹市重要道路，一旁的新竹國泰醫院因就醫民眾多，導致人車爭道，就醫接送空間明顯不足，公車站也缺乏候車空間，路邊違規停車亂象，造成就醫民眾推著輪椅或拄著拐杖寸步難行，無路可走的窘境。因此，市府將於新竹國泰醫院中華路畫設總長160公尺、寬1.5公尺綠色標線人行道，讓就醫民眾有步道可走，等待公車的民眾也有安全的等候空間。

交通處指出，市府積極與新竹國泰醫院及周邊住戶溝通，由新竹國泰醫院釋出院前空間，沿線住家調整停車位，讓市府畫設綠底標線型人行道，綠色行人穿越道，明確規畫行人動線，也減少停車亂象。此外，在公車停靠處調整車道配置，將公車停靠區外推，設置民眾等候空間，等公車不再無處可站。

交通處表示，建置實體人行道必須考慮居民車輛進出、車流量及道路寬度等條件，去年東山街標線人行道是市府和沿線住家合作的成功案例，解決新竹高中、培英及建華國中人車交織問題，同時也經解住戶的停車需求；新竹國泰醫院緊臨中華路，上下班車流量大，且居民車輛進出頻繁，因此參考東山街成功案例採用標線人行道明確畫出行人空間，讓行人及等候公車的民眾有安全的庇護空間，尤其行動不便的就醫民眾更是受惠，不用再走在車道上，與車爭道而擔心害怕。

就醫的陳姓男子說，國泰醫院周邊臨停或違規停車的情形明顯減少，過去醫院周邊行車動線缺乏規畫，到處都是併排與臨停車輛，影響行人安全，明確畫出人行道之後，景觀變得比較好，走路去醫院、等公車明顯感受到較以往舒適與安全。

在國泰醫院上班多年的孟姓女子也說，多年的交通問題終於看到改變的曙光，因中華路平日交通繁忙，市府趁半夜施工改善整頓，期許步道利用率愈來愈高，未來可做成實體人行道。

市府將於新竹國泰醫院中華路畫設總長160公尺、寬1.5公尺綠色標線人行道，讓就醫民眾有步道可走，等待公車的民眾也有安全的等候空間。圖／市府提供
市府將於新竹國泰醫院中華路畫設總長160公尺、寬1.5公尺綠色標線人行道，讓就醫民眾有步道可走，等待公車的民眾也有安全的等候空間。圖／市府提供

人行道 新竹 公車

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