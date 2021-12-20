苗市國華路新消防栓擋行人 水公司明天重做改地下式

台灣自來水公司第三區管理處上周在星巴克苗栗國華門市前人行道換了一支新的地上式消防栓，由於就擋在人行道中間被罵翻，第三區管理處回應表示，勘查後確認會影響通行，明天就會施工，改換成地下式消防栓。

有網友在臉書社團「苗栗大小事」PO文指出，星巴克苗栗國華門市前「種」了一支人行道消防栓 ，影響通知，由於自來水法第46條第一項消防栓設立標準就是應盡量避免妨礙交通，而不是要設立在人行道中間，這種作法引發網友回響。

有網友語帶諷刺回應「它是消防栓，不要嘴他它啊！」「測試你們這些人走路有沒有看路R」。

水公司管理處副處長徐玟玲說，苗栗市國華路這支消防栓，因消防人員測試故障，日前施工汰舊換新，原則上是盡量維持在相同位置，水公司接獲反映會影響行人通行，勘察後敲定今備料，明就會進場施工，改為地下式消防栓。