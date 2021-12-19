快訊

第三劑縮短間隔？ ACIP共識：維持5個月、混打不限廠牌

羽球世錦賽／不敵山口茜 戴資穎「銀」恨仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園慈湖耶誕音樂節2周4天加夜間旅遊 親子市集還辦抽獎

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今出席2021慈湖悠樂園-耶誕音樂節，也接受獨立樂團Youtuber訪問推廣慈湖之美。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今出席2021慈湖悠樂園-耶誕音樂節，也接受獨立樂團Youtuber訪問推廣慈湖之美。記者翁唯真／攝影

2021慈湖悠樂園-耶誕音樂節昨天於慈湖紀念雕塑公園展開，今天及下周25、26日共計4天活動由桃市府風景區管理處第3年在慈湖紀念雕塑公園舉辦演唱會活動，也是首次以不插電為演唱主要形式辦理，希望以輕鬆表演，營造慈湖觀光的悠閒氛圍。

桃園市長鄭文燦今出席活動並折寶劍及與小朋友們玩氣球遊戲，他表示，慈湖過去是靠兩蔣文化園區，但現在沒有陸客，所以在3年前推出了慈湖的文化轉型，包括湖畔音樂會加上市集及親子活動，讓慈湖變得非常容易親近，特別是夜遊慈湖會讓大家有另一種體會，過去完全依賴兩蔣文化園區的時代已經結束，慈湖開展生態旅遊的時代已經來臨。

今年在活動內容和布置設計上融入耶誕的歡樂氣氛，現場還設置一座5米高大雪人，供民眾、遊客開心合照、打卡，以愉快滿足的心圓滿結束2021這一年；鄭文燦也接受獨立樂團Youtuber訪問推廣慈湖之美。

4天的演唱會共邀請到17組表演藝人將分別在今天及本月25、26日演出，除了演唱會今年還規劃每天15攤的文創體驗市集，共4堂的DIY體驗課程和8場集客創意活動，以及街頭藝人駐點表演，時間從下午時一路到晚上8時。其中包括教你如何使用吸管藝術創作、利用花邊結製作聖誕樹鑰匙圈的DIY體驗課程，以及逗趣歡樂的造型氣球秀、腹語魔術秀、雙人陀螺秀等集客創意活動，非常適合親子遊訪同樂。

滿滿的精彩活動，民眾只要在現場出示分享臉書粉專活動貼文的手機畫面，或者拍照打卡「慈湖紀念雕塑公園」，即可免費獲得活動贈品，每日限量250份。此外，每天下午2場的有獎徵答時間，現場還將每日送出25份的極限量神秘好禮，讓參加民眾滿載而歸。

桃園市長鄭文燦今出席2021慈湖悠樂園-耶誕音樂節並折寶劍及與小朋友們玩氣球遊戲。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今出席2021慈湖悠樂園-耶誕音樂節並折寶劍及與小朋友們玩氣球遊戲。記者翁唯真／攝影

慈湖 演唱會 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

桃園4個同意大於不同意 鄭文燦：差距5％不影響明年選舉

桃園4大公投結果同意高 邱奕勝：鄭文燦應出來回應

「蔡蘇體制」延續 鄭文燦亮警訊

公投看明年大選 鄭文燦：綠營市長人選要能跨越基本盤

相關新聞

桃園慈湖耶誕音樂節2周4天加夜間旅遊 親子市集還辦抽獎

2021慈湖悠樂園-耶誕音樂節昨天於慈湖紀念雕塑公園展開，今天及下周25、26日共計4天活動由桃市府風景區管理處第3年在...

桃市提高檢舉獎金防水汙染 議員：加重罰金才有嚇阻力

桃園市政府2016年起實施「檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」，鼓勵民眾和內部吹哨檢舉，最高曾發出129萬元，環保局因今...

竹市喝乾淨水公投通過 同飲頭前溪水的竹縣也要喝好水

全國唯一的地方公投新竹市「喝好水」順利通過，以壓倒性勝利獲得同意票13萬1816票，不同意票僅1萬9581票，台灣乾淨水...

旅美國人趁過年回台找對象 不排斥為伴回台定居

因應疫情許多國人返台過年，符合條件者仍須依照7+7隔離規定，不過有在美國工作的醫師、律師、教授，趁勢回台找對象，他們開出...

桃園廢棄漁網回收獎勵計畫 永安漁港8漁民回收量約5噸

桃園市110年度廢棄漁網回收獎勵計畫，由桃市府農業局分別在竹圍及永安漁港設置廢漁網回收點，今年永安漁港的廢棄網具回收量約...

APP隨看隨查找車位 新竹漁港智慧停車明年初上線

新竹漁港日前榮登交通部國旅熱門景點全台第五名，波光市集、魚鱗天梯等吸引近300萬人次造訪，目前當車潮進入漁港，常會因「尋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。