桃園慈湖耶誕音樂節2周4天加夜間旅遊 親子市集還辦抽獎

2021慈湖悠樂園-耶誕音樂節昨天於慈湖紀念雕塑公園展開，今天及下周25、26日共計4天活動由桃市府風景區管理處第3年在慈湖紀念雕塑公園舉辦演唱會活動，也是首次以不插電為演唱主要形式辦理，希望以輕鬆表演，營造慈湖觀光的悠閒氛圍。

桃園市長鄭文燦今出席活動並折寶劍及與小朋友們玩氣球遊戲，他表示，慈湖過去是靠兩蔣文化園區，但現在沒有陸客，所以在3年前推出了慈湖的文化轉型，包括湖畔音樂會加上市集及親子活動，讓慈湖變得非常容易親近，特別是夜遊慈湖會讓大家有另一種體會，過去完全依賴兩蔣文化園區的時代已經結束，慈湖開展生態旅遊的時代已經來臨。

今年在活動內容和布置設計上融入耶誕的歡樂氣氛，現場還設置一座5米高大雪人，供民眾、遊客開心合照、打卡，以愉快滿足的心圓滿結束2021這一年；鄭文燦也接受獨立樂團Youtuber訪問推廣慈湖之美。

4天的演唱會共邀請到17組表演藝人將分別在今天及本月25、26日演出，除了演唱會今年還規劃每天15攤的文創體驗市集，共4堂的DIY體驗課程和8場集客創意活動，以及街頭藝人駐點表演，時間從下午時一路到晚上8時。其中包括教你如何使用吸管藝術創作、利用花邊結製作聖誕樹鑰匙圈的DIY體驗課程，以及逗趣歡樂的造型氣球秀、腹語魔術秀、雙人陀螺秀等集客創意活動，非常適合親子遊訪同樂。