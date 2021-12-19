快訊

中職／教練團都想留 兄弟遞出複數年合約留王建民

枋山台1線北上轎車追撞遊覽車 轎車車頭全毀2人重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃市提高檢舉獎金防水汙染 議員：加重罰金才有嚇阻力

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園南崁溪（圖）頻傳汙染案件，桃市環保局決定修訂檢舉獎勵辦法，最快明年可額外加發最高400萬元獎金。圖／讀者提供
桃園南崁溪（圖）頻傳汙染案件，桃市環保局決定修訂檢舉獎勵辦法，最快明年可額外加發最高400萬元獎金。圖／讀者提供

桃園市政府2016年起實施「檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」，鼓勵民眾和內部吹哨檢舉，最高曾發出129萬元，環保局因今年南崁溪汙染案挨批，決定修訂辦法，最快明年可額外加發獎金最高400萬元。不過議員指出，辦法實施至今，檢舉成案僅37件，質疑效果不彰，重點還是要對違規業者加重罰金，才有嚇阻力。

依獎勵辦法，若成案裁罰且金額達10萬元以上，具名檢舉者可依檢舉身分、污染情節重大程度，獲罰款總額10%至50％不等的獎金，其中，現職員工檢舉自家公司違法，可獲上限50％的獎金。這次修訂，每案除給檢舉人原有的檢舉獎金，若汙染情節特殊或是重大公害事件，可額外獲最高400萬元獎金，該案將送市府法規會審查、市政會議通過，最快明年實施。

但議員余信憲認為，事實上民眾陳情案件從來就沒少；按水汙法規定，違者可處3萬元至300萬元罰鍰，環保局平均每次開罰卻僅6.5萬元，「比工地一起叫便當的錢還便宜」，難怪業者罰不怕。

余信憲指出，很多工地未將廢水導入沉澱池處理，直接流入道路側溝，才導致南崁溪黃了又黃，市府應加強罰則，未來只要抓到一次偷排就停工處分，才能殺雞儆猴。

議員林政賢直言，南崁溪的黃泥水一直是地方夢魘，其中一個關鍵原因是部分地區的排水設施權責不明，例如桃園區中央街、青溪二路的滯洪池，管道內泥沙淤積嚴重，任何水流過都會染成黃紅色，各單位卻沒有共識要由誰清淤，長期無人處理才會抓不勝抓，只靠民眾檢舉意義不大。

環保局水質土壤保護科長朱健瑋表示，檢舉若要成案，須留下真實姓名和聯絡方式，有民眾擔心會遭報復，所以只打匿名電話；另許多民眾只陳述看見的情況，但要檢附精確的汙染時間、地點等證據並不容易，這些都是成案量偏低的原因。

朱健瑋表示，過去檢舉獎金最高只有約幾十萬不等，這次提高就是希望建立「吹哨者條款」，鼓勵公司內部員工勇敢檢舉；環保局會嚴守檢舉保密，並持續加強夜間及下雨等時間稽查，打擊犯罪。

桃園 水質 便當

延伸閱讀

只會轉接不會答防疫？桃市議員批「1999」淪為總機

桃市體育局股長登山失聯3日 直升機搜救無果

設計師操刀桃市虎年春聯 「桃」「虎」結合定搶手

公投倒數 鄭文燦街頭站肥皂箱催不同意票

相關新聞

桃市提高檢舉獎金防水汙染 議員：加重罰金才有嚇阻力

桃園市政府2016年起實施「檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」，鼓勵民眾和內部吹哨檢舉，最高曾發出129萬元，環保局因今...

竹市喝乾淨水公投通過 同飲頭前溪水的竹縣也要喝好水

全國唯一的地方公投新竹市「喝好水」順利通過，以壓倒性勝利獲得同意票13萬1816票，不同意票僅1萬9581票，台灣乾淨水...

旅美國人趁過年回台找對象 不排斥為伴回台定居

因應疫情許多國人返台過年，符合條件者仍須依照7+7隔離規定，不過有在美國工作的醫師、律師、教授，趁勢回台找對象，他們開出...

桃園廢棄漁網回收獎勵計畫 永安漁港8漁民回收量約5噸

桃園市110年度廢棄漁網回收獎勵計畫，由桃市府農業局分別在竹圍及永安漁港設置廢漁網回收點，今年永安漁港的廢棄網具回收量約...

APP隨看隨查找車位 新竹漁港智慧停車明年初上線

新竹漁港日前榮登交通部國旅熱門景點全台第五名，波光市集、魚鱗天梯等吸引近300萬人次造訪，目前當車潮進入漁港，常會因「尋...

騎樓開放停車？竹市府：審慎評估

依道路交通管理處罰條例規定，騎樓屬道路或人行道，不得違停，竹市有民眾將機車停自家騎樓遭檢舉，「停3輛就被開3張單」，議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。