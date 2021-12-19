桃市提高檢舉獎金防水汙染 議員：加重罰金才有嚇阻力

桃園市政府2016年起實施「檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」，鼓勵民眾和內部吹哨檢舉，最高曾發出129萬元，環保局因今年南崁溪汙染案挨批，決定修訂辦法，最快明年可額外加發獎金最高400萬元。不過議員指出，辦法實施至今，檢舉成案僅37件，質疑效果不彰，重點還是要對違規業者加重罰金，才有嚇阻力。

依獎勵辦法，若成案裁罰且金額達10萬元以上，具名檢舉者可依檢舉身分、污染情節重大程度，獲罰款總額10%至50％不等的獎金，其中，現職員工檢舉自家公司違法，可獲上限50％的獎金。這次修訂，每案除給檢舉人原有的檢舉獎金，若汙染情節特殊或是重大公害事件，可額外獲最高400萬元獎金，該案將送市府法規會審查、市政會議通過，最快明年實施。

但議員余信憲認為，事實上民眾陳情案件從來就沒少；按水汙法規定，違者可處3萬元至300萬元罰鍰，環保局平均每次開罰卻僅6.5萬元，「比工地一起叫便當的錢還便宜」，難怪業者罰不怕。

余信憲指出，很多工地未將廢水導入沉澱池處理，直接流入道路側溝，才導致南崁溪黃了又黃，市府應加強罰則，未來只要抓到一次偷排就停工處分，才能殺雞儆猴。

議員林政賢直言，南崁溪的黃泥水一直是地方夢魘，其中一個關鍵原因是部分地區的排水設施權責不明，例如桃園區中央街、青溪二路的滯洪池，管道內泥沙淤積嚴重，任何水流過都會染成黃紅色，各單位卻沒有共識要由誰清淤，長期無人處理才會抓不勝抓，只靠民眾檢舉意義不大。

環保局水質土壤保護科長朱健瑋表示，檢舉若要成案，須留下真實姓名和聯絡方式，有民眾擔心會遭報復，所以只打匿名電話；另許多民眾只陳述看見的情況，但要檢附精確的汙染時間、地點等證據並不容易，這些都是成案量偏低的原因。

朱健瑋表示，過去檢舉獎金最高只有約幾十萬不等，這次提高就是希望建立「吹哨者條款」，鼓勵公司內部員工勇敢檢舉；環保局會嚴守檢舉保密，並持續加強夜間及下雨等時間稽查，打擊犯罪。