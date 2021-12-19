快訊

中職／教練團都想留 兄弟遞出複數年合約留王建民

枋山台1線北上轎車追撞遊覽車 轎車車頭全毀2人重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市喝乾淨水公投通過 同飲頭前溪水的竹縣也要喝好水

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣竹北市與新竹市的民生用水供應，同樣主要來自於頭前溪。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣竹北市與新竹市的民生用水供應，同樣主要來自於頭前溪。記者巫鴻瑋／攝影

全國唯一的地方公投新竹市「喝好水」順利通過，以壓倒性勝利獲得同意票13萬1816票，不同意票僅1萬9581票，台灣乾淨水行動聯盟也表示接下來將在新竹縣做同樣的公投，一階要2千多人提案，二階則需要2萬多人連署，盼明年縣市長選舉前成案。

與新竹市民喝同一口水的竹北市，同樣有許多民眾及民代關注這次新竹市的地方公投，認同應該訂定廢汙水管理自治條例，來管制工業、醫療及其他事業廢水，不得排入民生飲用水源，應該專管回收汙水處理。

竹北市長何淦銘就表示「誰不想喝好水，當然要盡快推動」，他認為竹北市20萬市民也有喝乾淨水的權利，但他說要有乾淨水最重要就是上游汙染源盡快移除，包含垃圾掩埋場、沿岸事業排廢都需要徹底移除，才能真的讓下游的幾十萬人有乾淨水喝。

竹北市民代表蔡蕥鍹表示，她一直以來就十分關注「我們要喝乾淨水」的活動訊息，她也知道聯盟、尤其聯盟理事長彭桂枝長期推動喝乾淨水的議題不遺餘力，因此蔡蕥鍹同樣盼新竹縣明年也推動公投連署，將帶領竹北的民代們支持、參與公投連署進行，她認為「喝好水是所有民眾的權益，本來就應該要持續進行」。

關西鎮用水供應雖非源自頭前溪，但因為深受工廠排汙釀成溪流「中毒」所苦，關西鎮長劉德樑就表示，如果新竹縣也能推動廢汙水管理自治條例的訂定公投，他一定帶著鄉親全力支持，尤其要要求這些工廠業者，絕對都要專管回收廢水，不能再毒害關西的環境及水資源，也希望工廠隨意排汙的情況，不會在其他鄉鎮出現。

新竹 公投 北市

延伸閱讀

中正萬華公投對綠營不信任 罷昶團體：林昶佐感到威脅

郭台銘憂公投後缺電 台電：確保供電穩定的任務不會變

潘孟安：公投結果沒有誰輸誰贏、執政團隊化解大家疑慮

王力宏事件轉移公投焦點？聲量輾壓網驚呼「公投列車直接出軌」

相關新聞

桃市提高檢舉獎金防水汙染 議員：加重罰金才有嚇阻力

桃園市政府2016年起實施「檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」，鼓勵民眾和內部吹哨檢舉，最高曾發出129萬元，環保局因今...

竹市喝乾淨水公投通過 同飲頭前溪水的竹縣也要喝好水

全國唯一的地方公投新竹市「喝好水」順利通過，以壓倒性勝利獲得同意票13萬1816票，不同意票僅1萬9581票，台灣乾淨水...

旅美國人趁過年回台找對象 不排斥為伴回台定居

因應疫情許多國人返台過年，符合條件者仍須依照7+7隔離規定，不過有在美國工作的醫師、律師、教授，趁勢回台找對象，他們開出...

桃園廢棄漁網回收獎勵計畫 永安漁港8漁民回收量約5噸

桃園市110年度廢棄漁網回收獎勵計畫，由桃市府農業局分別在竹圍及永安漁港設置廢漁網回收點，今年永安漁港的廢棄網具回收量約...

APP隨看隨查找車位 新竹漁港智慧停車明年初上線

新竹漁港日前榮登交通部國旅熱門景點全台第五名，波光市集、魚鱗天梯等吸引近300萬人次造訪，目前當車潮進入漁港，常會因「尋...

騎樓開放停車？竹市府：審慎評估

依道路交通管理處罰條例規定，騎樓屬道路或人行道，不得違停，竹市有民眾將機車停自家騎樓遭檢舉，「停3輛就被開3張單」，議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。