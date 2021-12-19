竹市喝乾淨水公投通過 同飲頭前溪水的竹縣也要喝好水

全國唯一的地方公投新竹市「喝好水」順利通過，以壓倒性勝利獲得同意票13萬1816票，不同意票僅1萬9581票，台灣乾淨水行動聯盟也表示接下來將在新竹縣做同樣的公投，一階要2千多人提案，二階則需要2萬多人連署，盼明年縣市長選舉前成案。

與新竹市民喝同一口水的竹北市，同樣有許多民眾及民代關注這次新竹市的地方公投，認同應該訂定廢汙水管理自治條例，來管制工業、醫療及其他事業廢水，不得排入民生飲用水源，應該專管回收汙水處理。

竹北市長何淦銘就表示「誰不想喝好水，當然要盡快推動」，他認為竹北市20萬市民也有喝乾淨水的權利，但他說要有乾淨水最重要就是上游汙染源盡快移除，包含垃圾掩埋場、沿岸事業排廢都需要徹底移除，才能真的讓下游的幾十萬人有乾淨水喝。

竹北市民代表蔡蕥鍹表示，她一直以來就十分關注「我們要喝乾淨水」的活動訊息，她也知道聯盟、尤其聯盟理事長彭桂枝長期推動喝乾淨水的議題不遺餘力，因此蔡蕥鍹同樣盼新竹縣明年也推動公投連署，將帶領竹北的民代們支持、參與公投連署進行，她認為「喝好水是所有民眾的權益，本來就應該要持續進行」。

關西鎮用水供應雖非源自頭前溪，但因為深受工廠排汙釀成溪流「中毒」所苦，關西鎮長劉德樑就表示，如果新竹縣也能推動廢汙水管理自治條例的訂定公投，他一定帶著鄉親全力支持，尤其要要求這些工廠業者，絕對都要專管回收廢水，不能再毒害關西的環境及水資源，也希望工廠隨意排汙的情況，不會在其他鄉鎮出現。