旅美國人趁過年回台找對象 不排斥為伴回台定居

因應疫情許多國人返台過年，符合條件者仍須依照7+7隔離規定，不過有在美國工作的醫師、律師、教授，趁勢回台找對象，他們開出女方最好能講英文，方便同赴美國定居，有的則是願意回台居住，社工人員認為這些人才找對象不難，如果回台發展，也須找到適合工作機會才行。

中壢區美滿服務中心發現，疫情持續2年，不少留美的未婚男女本人或家長，透過LINE、親友，詢問回國找對象與定居的可能，這些取得綠卡或工作收入不差的旅美人士強調，女生可選擇赴美或由男生回台定居，他們相信回台找工作不難。

定居美國40年的鄭爸爸告訴中壢區美滿服務中心社工，36歲的兒子現居美國洛杉磯，職業是電影視覺藝術設計，沒不良嗜好，不揮霍，不霸道，大概太專心於工作，又不喜歡社交，因此未能找到對象，期望對象是可到美國洛杉磯定居，不定時返台，最好會說英語，個性獨立，成熟溫柔女性。

一位李姓退休教授表示，他的兒子擁有綠卡以及工作證，兒子在美國擔任牙醫，希望落葉歸根，想回台參加牙醫師考試，如果找到理想的對象結婚，又順利取得國內醫師執照，將回台定居，以貢獻所學。

中壢美滿服務中心指出，對於這些人才回國找對象，抱持肯定與祝福，也希望他們如願，但留美人士想回台找教職或到園區科技公司找到高薪工作，服務中心社工也持保留態度。