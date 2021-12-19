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桃園廢棄漁網回收獎勵計畫 永安漁港8漁民回收量約5噸

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃市府農業局辦理桃園市110年度廢棄漁網回收獎勵計畫，永安漁港今年的廢棄網具回收量約5噸左右。記者翁唯真／翻攝
桃市府農業局辦理桃園市110年度廢棄漁網回收獎勵計畫，永安漁港今年的廢棄網具回收量約5噸左右。記者翁唯真／翻攝

桃園市110年度廢棄漁網回收獎勵計畫，由桃市府農業局分別在竹圍及永安漁港設置廢漁網回收點，今年永安漁港的廢棄網具回收量約5噸左右，中壢漁會總幹事黃德汶表示，漁民環保意識抬頭，都相當配合漁網回收工作。

為減少海中廢棄漁網及鼓勵漁民將海上作業捕撈的廢棄漁網具回收，避免廢棄漁具影響沉至海底形成海底墳場，因此農業局將廢棄漁網依處理程度不同分為3個類別，以不同金額收購，若拆除浮子、沉子、浮球等其他附加物或垃圾，僅保留往片且清理乾淨至可直接回收程度，則以每公斤15元計算獎勵金。

若僅清潔及無垃圾等附著物則以每公斤12元計算獎勵金，魚網都未作若和前置處理者則以每公斤8元計算獎勵金；黃德汶指出，此次廢棄網具回收量約5噸左右，共獲得6萬5000元的獎勵金，會再按照有參與的8位漁民所登記的數量發放獎勵金給漁民。

黃德汶表示，自今年7月1日起刺網漁具「實名制」政策，所有漁網浮球、浮子都要標示漁船編號，船主若不標示或遺失未主動通報，將會依法裁罰，因此漁民們為不被開罰加上保護海洋魚場都會配合。

農業局漁牧科長高明．帕桑指出，今年為第2年實施，目前2個漁港共收到7噸的廢棄漁網，預計下周五會做今年最後1次的回收作業，所收到的所有廢棄漁網會交給專業的塑膠公司回收，做再利用，不能回收的則會送至合法的清理場。

高明．帕桑說，環保局也有再做漁網回收作業，但雙方目標一致，加上給予的獎勵金都相同，因此希望漁民能將不必要的廢棄漁網交出來回收，避免造成漁港環境髒亂。

桃市府農業局辦理桃園市110年度廢棄漁網回收獎勵計畫，避免廢棄漁具影響沉至海底形成海底墳場。記者翁唯真／翻攝
桃市府農業局辦理桃園市110年度廢棄漁網回收獎勵計畫，避免廢棄漁具影響沉至海底形成海底墳場。記者翁唯真／翻攝

漁民 桃園

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