APP隨看隨查找車位 新竹漁港智慧停車明年初上線

新竹漁港日前榮登交通部國旅熱門景點全台第五名，波光市集、魚鱗天梯等吸引近300萬人次造訪，目前當車潮進入漁港，常會因「尋位車流」繞行停車場周邊而造成交通阻塞，市府今天指出，明年農曆年前，新竹漁港第一、二停車場將建置智慧化停車管理系統，包括24小時自動化管理與車牌辨識，民眾只要下載「新竹市好停車」APP就能看到停車剩餘顯示，找車位省時省力不用再耗費時間繞行。

市府表示，新竹漁港已有30年歷史，市府投入超過15億元推動漁港轉型，陸續完成南寮運動公園、國際風箏賽場、魚鱗天梯、旅服中心、南寮大道開通等建設。

為滿足停車需求，新竹市府擴展停車場，在港區內規畫新竹漁港第一、二停車場共747格汽車格，新港南路規畫1230格汽車停車場，路邊330格，總計約2307格。更將委託日月亭停車事業在新竹漁港第一、二停車場建置智慧停車設備，維持現有停車費率每小時30元，將採24小時自動化管理、車牌辨識系統、路邊停車剩餘顯示，也透過「新竹市好停車」APP提供查詢及導航服務。

交通處說明，過去為疏導交通、導引停車及採人工開立繳費單，市府假日必須投入超過30名人力，不僅耗費人力，也缺乏效率，因此導入智慧停車技術，不只有效解決停車位難尋困境，又可立即就近繳費，強化方便性。