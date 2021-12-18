自家騎樓停車頻傳遭檢舉 竹市議員籲有條件開放停車

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市騎樓違停狀況屢見不鮮。記者張裕珍／攝影
新竹市騎樓違停狀況屢見不鮮。記者張裕珍／攝影

依道路交通管理處罰條例規定，騎樓屬道路或人行道，不得違停，竹市有民眾將機車停自家騎樓遭檢舉，「家裡停3輛車就被開3張單」，議員施乃如接獲陳情，也認為部分縣市都訂相關要點，騎樓有條件開放停車，要求竹市跟進，避免爭議、創造雙贏。

竹市府交通處副處長林俊源說，騎樓開放停車議題一體兩面，有人叫好有人不認同，竹市許多路段非純商業區，開放騎樓停車，恐引起部分居民反彈，會再研究其他縣市訂定的相關要點與執行狀況，並審慎評估。目前騎樓仍不得停車，違者恐吃上罰單。

施乃如說，騎樓違停機車，警方通常以勸導為先，不會主動開單，但若有民眾檢舉，警方依規須受理舉發，尤其近年檢舉達人盛行，檢舉路段換來換去，有婦人接到3張罰單，原來是自己、丈夫和小孩停在家前騎樓的3輛機車全被檢舉違停，類似紛擾不斷。

「騎樓應該部分開放，兼顧停車需求與行人權益！」施乃如說，包括高雄、新北、台南、苗栗與桃園等縣市在內，皆訂有相關條例或有條件開放，新竹市機車成長率高，市府應參考外縣市做法訂定要點，並清楚說明停放標準與樣態，同時保障行人通行。

施乃如也在議會提案獲通過，市府交通處強調，騎樓開放議題要因地制宜，以竹市大同路、中央路一帶而言多屬透天住宅，一樓沒有開店，住戶多不願被開放停車，因此會審慎研議，並研究其他縣市要點內容與執行狀況，謹慎評估同時一定會兼顧民意。

至於竹市去年起啟動騎樓順平計畫，針對火車站前、舊城區17條路段，整平騎樓高低差，並全面淨空違章占用等，由於地面還貼有「新竹好行」的灰色地貼，不少機車騎士依地貼方向停放機車。交通處強調，地貼主要是隔出人行空間，機車仍不得違停。

違停 人行道 新竹

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