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桃園社區文化培力協會親子揮毫迎新春 中壢明天有兩場

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
「親子揮毫迎新春」，吸引滿場大小朋友參加。記者鄭國樑／攝影
「親子揮毫迎新春」，吸引滿場大小朋友參加。記者鄭國樑／攝影

桃園市社區文化培力協會等團體今天在中壢區自強圖書館外舉辦「親子揮毫迎新春」，吸引滿場大小朋友參加。明天（19日）上、下午在中壢忠福社區發展協會各有1場，邀請書法名家盧瑞旦老師揮毫，開放親子體驗書法共享文化饗宴，歡迎大手拉小手一起來揮毫。

「親子揮毫迎新春」由桃園市社區文化培力協會、桃園市議會議長邱奕勝服務處、謝美英議員服務處共同主辦。邱奕勝表示，辭舊歲迎新年，透過春聯揮毫，期許來年疫情退散，大家盡快恢復日常。社區文化培力協會理事長林麗敏說，有感於疫情起起伏伏，國人因為這場疫情，生活愈來愈宅，更有不少家庭分隔兩地，不見得能夠順利團圓，協會舉辦「親子揮毫迎新春」，提醒大家過年快要到了，撥空跟家人打打電話、排開工作與家人團聚，為新的一年凝聚動能，發揮更大的力量。

社區文化培力協會首席顧問謝美英議員表示，「親子揮毫迎新春」一共4場，由亞洲電台、飛揚電台協辦，其他協辦單位分別有自治里、自強里、莊敬里辦公處，與謝姓宗親會、忠福社區發展協會、忠福里辦公處等單位。

議長邱奕勝、謝美英議員希望藉由「親子揮毫迎新春」活動，鼓勵大家疫情降溫後多互動。記者鄭國樑／攝影
議長邱奕勝、謝美英議員希望藉由「親子揮毫迎新春」活動，鼓勵大家疫情降溫後多互動。記者鄭國樑／攝影

親子 桃園 疫情

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