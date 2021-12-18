桃園社區文化培力協會親子揮毫迎新春 中壢明天有兩場

桃園市社區文化培力協會等團體今天在中壢區自強圖書館外舉辦「親子揮毫迎新春」，吸引滿場大小朋友參加。明天（19日）上、下午在中壢忠福社區發展協會各有1場，邀請書法名家盧瑞旦老師揮毫，開放親子體驗書法共享文化饗宴，歡迎大手拉小手一起來揮毫。

「親子揮毫迎新春」由桃園市社區文化培力協會、桃園市議會議長邱奕勝服務處、謝美英議員服務處共同主辦。邱奕勝表示，辭舊歲迎新年，透過春聯揮毫，期許來年疫情退散，大家盡快恢復日常。社區文化培力協會理事長林麗敏說，有感於疫情起起伏伏，國人因為這場疫情，生活愈來愈宅，更有不少家庭分隔兩地，不見得能夠順利團圓，協會舉辦「親子揮毫迎新春」，提醒大家過年快要到了，撥空跟家人打打電話、排開工作與家人團聚，為新的一年凝聚動能，發揮更大的力量。