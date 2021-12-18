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不斷更新／全國5成投票所完成開票 「4個不同意都破兩百萬」

王力宏回來了！下午5點悄悄抵台 專車前往隔離旅館

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桃園總投票率38％ 這兩區投票率都超過4成

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市總投票率為38.23％，其中以桃園區和龜山區投票率最高都破4成，復興區則最少為26.68％。記者朱冠諭／攝影
桃園市總投票率為38.23％，其中以桃園區和龜山區投票率最高都破4成，復興區則最少為26.68％。記者朱冠諭／攝影

四大公投持續開票中，桃園目前已有104間投開票所完成開票。桃園市選委會統計，全市投票權人達186萬9908人，實際投票人數為71萬4943人，總投票率為38.23％，其中以桃園區和龜山區投票率最高都破4成，復興區則最少為26.68％。

桃園市選委會統計，13區投票率分別為桃園區41.26％、龜山區40.52％、八德區38.79％、蘆竹區33.78％、大園區34.88％、大溪區38.69％、復興區26.68％、中壢區37.5％、平鎮區39.84％、楊梅區38.22％、龍潭區33.31％、新屋區37.9％、觀音區35.96％。

根據桃園市選委會即時開票情形，截至下午5點20分，重啟核四公投同意票為24581票、不同意票24077票；反萊豬公投同意票25359票、不同意票23329票；公投綁大選同意票25239票、不同意票23441票；護藻礁公投同意票25576票，不同意票23117票。桃園目前已完成的投票所投票率為37%。

截至下午5點20分，4大公投在桃園，都是同意大於不同意票。記者朱冠諭／攝影
截至下午5點20分，4大公投在桃園，都是同意大於不同意票。記者朱冠諭／攝影

投票率 桃園 公投

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