只會轉接不會答防疫？桃市議員批「1999」淪為總機

市民專線「1999」接獲的陳情案件逐年增加，從去年10萬6000多件，今年10月已達13萬4800多件，疫情期間，民眾諮詢防疫措施案件爆增，但議員質疑話務人員教育不足，1999淪為總機，只會轉接不會回答。市府研考會表示，防疫政策因以中央為準，建議民眾還是撥打1922才能掌握最準確的資訊，市府也會提高話務人員對政策的熟悉度，降低轉接率。

「打給1999都沒辦法有效解決。」議員黃敬平說，這一年因為疫情，許多民眾都會撥打1999詢問疫苗、防疫旅館等問題，但話務人員常常不知如何回應，只好請民眾自行撥打1922專線，來來回回增添不少麻煩。

黃敬平認為，桃園1999一年經費有2814萬元，如果市民有問題只能打給1922，「1999還要這麼多預算幹嘛？」市府應加強對話務人員宣導最新的市政和防疫資訊，幫市民解決問題，而非只是總機功能。

議員黃婉如也表示，桃園除了有1999市民專線，並在網路設置市政信箱，每年花28萬元維護，但不少人在市政信箱問問題，都只能得到千篇一律的制式內容。

研考會為民服務組長侯兆豐說，疫情影響下，民眾撥打1999詢問「傳染病防治及預防接種」問題的數量暴增，從去年的3068件成長到2萬6000件，此外，許多市民工作受疫情波及，今年詢問紓困補助和社會救助案件也分別有3004件和1764件；市府建議專業防疫問題應撥打1922詢問，但當防疫措施中央地方不同調時，話務人員也會盡力解答。

侯兆豐也解釋，1999和市政信箱是互補機制，通常民眾撥打1999是想詢問疫苗何時開放施打等最新政策，至於市政信箱則是負責噪音、違規等具體個案陳情，需經業務單位評估才能回覆；兩者使用方式不同，民眾可透過適合的管道，即時通報市政問題。