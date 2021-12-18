新竹市公投投票好冷 下午稍回溫

新竹市公投投票今早8點起投票，整體投票情形不如公投綁大選熱絡，竹市投票率到下午約3成，其中人口最多的東區投票率更不到1成，不過，中午後氣溫提高，不少民眾吃飽飯後散步來投票，投票情形稍有回溫，預計下午4點截止前還會有一波投票人潮。

東門國小位於新竹市區，校園內共設有6個投開票所，今天下午陸續有民眾前來投票，現場選務人員觀察，早上僅8點剛開始投票時「排隊較長」，但後續投票人潮三三兩兩，下午過後「人稍微多了一點點」，年輕人比例也有提高，可能是睡飽了出來投。

今天新竹市公投共有5項公投案，包含4項全國公投和1項地方公投，有民眾霧煞煞「原來還有地方公投票？不知道是投什麼？」也有民眾認為，喝好水攸關民生議題，「政府本來就應該做的」，不懂為什麼這樣的題目還有花時間、花錢公投，感覺荒謬。

記者隨機詢問前來投票的市民對公投看法，有民眾直言「是為了台灣著想來投票」，自己最關心電的問題，「台灣不能缺電，台積電很重要」。