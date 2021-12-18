快訊

不斷更新／重啟核四、反萊豬拉鋸 四大公投即時開票看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹市公投投票好冷 下午稍回溫

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市公投投票今早8點起投票，整體投票情形不如公投綁大選熱絡。記者張裕珍／攝影
新竹市公投投票今早8點起投票，整體投票情形不如公投綁大選熱絡。記者張裕珍／攝影

新竹公投投票今早8點起投票，整體投票情形不如公投綁大選熱絡，竹市投票率到下午約3成，其中人口最多的東區投票率更不到1成，不過，中午後氣溫提高，不少民眾吃飽飯後散步來投票，投票情形稍有回溫，預計下午4點截止前還會有一波投票人潮。

東門國小位於新竹市區，校園內共設有6個投開票所，今天下午陸續有民眾前來投票，現場選務人員觀察，早上僅8點剛開始投票時「排隊較長」，但後續投票人潮三三兩兩，下午過後「人稍微多了一點點」，年輕人比例也有提高，可能是睡飽了出來投。

今天新竹市公投共有5項公投案，包含4項全國公投和1項地方公投，有民眾霧煞煞「原來還有地方公投票？不知道是投什麼？」也有民眾認為，喝好水攸關民生議題，「政府本來就應該做的」，不懂為什麼這樣的題目還有花時間、花錢公投，感覺荒謬。

記者隨機詢問前來投票的市民對公投看法，有民眾直言「是為了台灣著想來投票」，自己最關心電的問題，「台灣不能缺電，台積電很重要」。

1名36歲市民也說自己最在意重啟核四與民主深化問題，他認為，台灣若倚賴傳統能源，就會被能源綁架，更可能因為政治因素影響進口，希望台灣能夠獨立自主發電，再來公投綁大選可能會因為與政治人物意見綁在一起，反而影響公民獨立思考能力。

新竹市公投投票今早8點起投票，整體投票情形不如公投綁大選熱絡。記者張裕珍／攝影
新竹市公投投票今早8點起投票，整體投票情形不如公投綁大選熱絡。記者張裕珍／攝影
新竹市公投投票今早8點起投票，整體投票情形不如公投綁大選熱絡。記者張裕珍／攝影
新竹市公投投票今早8點起投票，整體投票情形不如公投綁大選熱絡。記者張裕珍／攝影
新竹市公投投票今早8點起投票，整體投票情形不如公投綁大選熱絡。記者張裕珍／攝影
新竹市公投投票今早8點起投票，整體投票情形不如公投綁大選熱絡。記者張裕珍／攝影

投票率 公投 新竹

延伸閱讀

四大公投日 高雄心智障礙耶誕前走入社區報佳音

再冷也要去投票 7旬婦公投完腳軟警助返家

關心公投 大學生、老婦人跨縣市也要投票

公投投開票所冷清 台南國華美食商圈人潮強強滾

相關新聞

竹竹苗合併爭不休 楊文科：小枝小節爭吵沒意義

自從新竹市長林智堅拋出竹、竹、苗合併升格議題後，各界爭論數月不休，新竹縣長楊文科今天中午到新北市府參加「好客竹縣月來樂耶...

竹市傳婦人撕毀地方公投票投入票匭 依法究辦

新竹市公投投票又傳突發事件，建功社區發展協會活動中心的投開票所今天下午2點左右，60多歲婦人將綠色地方公投票撕毀，還投入...

新竹獨有公投有人鬧事 男子攜出撕毀公投票恐遭罰

又是喝好水地方公投票！新竹市今天還獨有1項地方公投案，但陸續發生3起攜出、撕毀等突發事件，50歲男子下午2點40分前往1...

新竹市公投投票好冷 下午稍回溫

新竹市公投投票今早8點起投票，整體投票情形不如公投綁大選熱絡，竹市投票率到下午約3成，其中人口最多的東區投票率更不到1成...

天冷影響投票 桃園陽光露臉才衝高投票

四大公投登場，桃園今早8時受天冷影響，投票率遲未衝高，直至10時陽光露臉回暖，投票情況才逐漸踴躍，但未見排隊人龍。有投開...

蓋錯重啟核四 竹縣女撕毀選票遭送辦

全國性公民投票今日登場，新竹縣寶山鄉1名50多歲女子，上午10時許前往三峰村民眾活動中心投開票所投票時，疑似因蓋錯選票，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。