苗栗特色館再出發 今起試營運

苗栗縣七大場館中的公館鄉「苗栗特色館」閒置多時，縣府文化觀光局力拚場域活化，以園內的苗栗陶瓷博物館為核心，將園區空間對外招租，吸引農創、陶藝、傳產等多元化的團隊和單位進駐，上午重新開幕試營運，苗栗縣長徐耀昌到場剪綵；特色館重啟後推出的首場活動「苗栗陶藝術節」上午也熱鬧開幕。

縣府指出，由舊軍營改造的苗栗特色館面積達2.1公頃，2005年開發為旅客服務映象園區，2013年更名為苗栗特色館，但台72線東西向快速道路通車後，遊客及車流轉移，園區經營及周邊店家不復榮景，縣府文化觀光局評估並參考外縣市成功經驗後，決定收回管理並規畫成為展售農產品空間、小農及陶藝工作坊等，目前已全數對外招租。

徐耀昌主持特色館重啟及試營運，他感謝各界為地方文化與經濟振興的付出，強調縣府將持續結合社區營造、苗栗陶藝術節、農會產銷推廣等計畫，為特色館打造更豐富、多元的營運內容，吸引遊客體驗並認識陶藝文化，同時把在地特色農特產品帶回家。