苗栗特色館再出發 今起試營運
苗栗縣七大場館中的公館鄉「苗栗特色館」閒置多時，縣府文化觀光局力拚場域活化，以園內的苗栗陶瓷博物館為核心，將園區空間對外招租，吸引農創、陶藝、傳產等多元化的團隊和單位進駐，上午重新開幕試營運，苗栗縣長徐耀昌到場剪綵；特色館重啟後推出的首場活動「苗栗陶藝術節」上午也熱鬧開幕。
縣府指出，由舊軍營改造的苗栗特色館面積達2.1公頃，2005年開發為旅客服務映象園區，2013年更名為苗栗特色館，但台72線東西向快速道路通車後，遊客及車流轉移，園區經營及周邊店家不復榮景，縣府文化觀光局評估並參考外縣市成功經驗後，決定收回管理並規畫成為展售農產品空間、小農及陶藝工作坊等，目前已全數對外招租。
徐耀昌主持特色館重啟及試營運，他感謝各界為地方文化與經濟振興的付出，強調縣府將持續結合社區營造、苗栗陶藝術節、農會產銷推廣等計畫，為特色館打造更豐富、多元的營運內容，吸引遊客體驗並認識陶藝文化，同時把在地特色農特產品帶回家。
文觀局長林彥甫表示，園區現有苗栗縣農會、公館鄉農會、茅鄉炭坊、苗栗縣觀光協會、旋轉陶器、苗栗縣陶藝協會、以斯帖工作坊、葉慧美陶工坊、苗栗縣文化產業藝術協會、苗栗縣社區營造推動辦公室等單位與店家進駐，即日起每周六、日試營運，盼更多民間團體、文史工作者、青年共同參與，將特色館園區打造為陶藝、小農發展基地，成為認識苗栗陶的新據點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言