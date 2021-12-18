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竹竹苗合併爭不休 楊文科：小枝小節爭吵沒意義

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新竹縣長楊文科（左）今中午到新北市府參加「好客竹縣月來樂耶誕」市集活動。記者李定宇／攝影
新竹縣長楊文科（左）今中午到新北市府參加「好客竹縣月來樂耶誕」市集活動。記者李定宇／攝影

自從新竹市長林智堅拋出竹、竹、苗合併升格議題後，各界爭論數月不休，新竹縣長楊文科今天中午到新北市府參加「好客竹縣月來樂耶誕」市集，提及國土規劃議題時，楊文科表示，縣市互相合作，台灣才會成為有朝氣的國家，而不是天天爭執誰併誰，小枝小節的爭吵，沒有意義。

新竹縣長楊文科今中午到新北市府參加「好客竹縣月來樂耶誕」市集，楊文科表示，透過這平台行銷新竹農產品、觀光旅遊，這樣兩縣、市合作是很棒的事。談到合併升格，牽扯到國土計畫、財政收支等，都需要整體考量。

楊文科說，今天透過這種活動促進兩市合作，在台灣這麼小的地方彼此合作，台灣才會成現有朝氣的國家，而不是天天為了你要併誰、我要併誰，為了小枝小節爭吵，沒有很大意義。

新北市長侯友宜則表示，與楊文科縣場都是幾十年公務員，都秉持專業認真、好好做事 ，侯友宜說，對政治沒有那麼高敏感度，只有全心全意做好工作，將人民託付責任做好 ，這是公務人員的角色，好好做事，做出人民的期待。

楊文科 新竹

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