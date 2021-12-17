防疫旅館群聚染疫 陳時中一句話讓桃園人覺得被貼標籤

桃園某防疫旅館16日爆群聚感染事件，環保局今天早晚均派人員加強周邊環境清潔消毒，但逛街民眾明顯減少，商家攤販反映生意一天掉了5成；衛福部長陳時中今受訪時提到「現在桃園旅館就讓它好好清空完成，趕快進行消毒，大家不要去。」此話也引起桃園商家不悅，抱怨「感覺被貼標籤」。

爆發群聚染疫的防疫旅館位於桃園火車站附近，周邊是百貨賣場、餐廳攤販密集的商圈，加上補習班林立，以往人潮絡繹不絕，但事發後，路上行人稀疏，店面也少有客人光顧。

賣飲料的張小姐表示，桃園站前商圈原本到晚上10點都還很熱鬧，但旅館疫情爆發後，人潮就少了2、3成，以前補習班學生下課還會聚在飲料店聊天，昨晚都沒有停留，早早回家防疫，生意自然有影響。

擺攤賣煎包的陳先生說，下午4、5時是學生放學、民眾下班的尖峰，以往這個時段車站附近都是人，但現在大家能避免就避免，生意至少掉了一半，雖然有減少備料，但感覺還是賣不完。

陳時中今針對桃園疫情回應媒體提問時，提到「現在桃園旅館就讓它好好清空完成，趕快進行消毒，大家不要去。」指目前判定是環境有風險，需要靜置消毒。

對於陳的發言，旅館附近的店家感覺「桃園被貼標籤」。民眾反映，好像桃園什麼都不好一樣，很擔心年初部桃事件的「禁桃令」重演，部長應該可以換一個方式講話，例如叫大家待在家裡防疫，而不是叫大家不要來桃園。 桃園某防疫旅館16日爆群聚感染事件，環保局今天早晚均派人員加強周邊環境清潔消毒，但逛街民眾明顯減少，商家攤販反映生意一天掉了5成。記者陳俊智／攝影 桃園某防疫旅館16日爆群聚感染事件，環保局今天早晚均派人員加強周邊環境清潔消毒，但逛街民眾明顯減少，商家攤販反映生意一天掉了5成。記者陳俊智／攝影

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