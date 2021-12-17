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頭份140地價區蟬聯苗栗「地王」 最低價在雪霸僅88元

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市中正路兩側、和平路與民族路間的商業區公告現值達到每平方公尺12萬3000元，換算1坪約40萬6000元，仍蟬聯全縣「地王」。圖／苗栗縣政府提供
頭份市中正路兩側、和平路與民族路間的商業區公告現值達到每平方公尺12萬3000元，換算1坪約40萬6000元，仍蟬聯全縣「地王」。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣2022年重新規定地價及公告土地現值，今天經苗栗縣地價及標準地價評議委員會評定通過，全縣公告土地現值平均調幅1％、公告地價平均調幅1.57％，預計明年元旦依法公告。頭份市中正路兩側、和平路與民族路間的商業區公告現值達到每平方公尺12萬3000元，換算1坪約40萬6000元，仍蟬聯全縣「地王」。

苗栗縣政府地政處指出，全縣最高區段地價仍為頭份市第140號地價區段，位於和平段，為中正路兩側，和平路與民族路間的商業區，全縣最低區段地價為泰安鄉加利段全段，位於雪霸國家公園區範圍內，公告現值每平方公尺88元。

2022年苗栗縣公告地價及公告土地現值評議案，全縣18鄉鎮市原畫設6026個地價區段，經年度作業檢討調整為6081個地價區段，增加55個地價區段，希望地價區段範圍畫分更精緻合理，經依法公告確定後，作為當年度土地移轉及設定典權時，申報土地移轉現值的參考，並作為主管機關審核土地移轉現值的依據，公告地價是作為申報地價參考及課徵地價稅依據。

地政處表示，明年度地價調查的買賣實例蒐集期間自去年9月2日至今年9月1日，全縣不動產實價登錄買賣案件交易量較前期增加，價格微幅上漲，整體而言呈價穩量增之勢。交易較熱絡區域包括苗栗市生活機能便利的學區周邊、縣府特區及苗栗火車站後站周邊等區，頭份市為鄰近竹南運動公園附近及昌隆廣場的新建大樓等區域。

竹南鎮多集中於竹南科學園區區段徵收區（大同段）、竹南火車站東站自辦市地重劃地區；另受惠於台積電封測廠設廠、京元電擴廠、大千竹南醫院興建計畫及新竹縣市高房價外溢效應，可望引進就業機會，帶動人口成長，拉抬房地產價格；農地部分，受農地政策限縮農舍興建申請資格管制影響，交易量相對減少，價格持平。

苗栗縣 火車站 土地公告現值

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