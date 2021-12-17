物價飛漲社福募款差 竹市議會送暖發慰問金

今年受疫情衝擊跟物價飛漲等多重影響，不少社福單位的募款狀況都不理想，新竹市議會發起寒冬送暖活動，今天由議長許修睿代表捐贈慰問金給13個慈善機構，除了主動伸出援手送暖之外，也希望拋磚引玉，呼籲社會大眾一起關懷弱勢、響應公益。

新竹市智障福利協進會監事洪振能說，今年受疫情影響，大家都不好過，以往仰賴大眾小額捐款，但是今年比起往年少3成，感謝議長拋磚引玉，讓協會維持正常運作。

以街友為服務對象的竹安公益服務協會主任李冠杰也說，景氣不好加上疫情，協會今年服務街友的人數多了20幾人，但募款的金額卻比往年少8成，僧多粥少咬牙苦撐。

同樣是服務街友的人安基金會新竹站站長林盈左也指出，疫情影響大，雖然今年募款金額短缺，他們仍定期在南門公園發放餐盒給街友，也會進行夜訪，服務不中斷，希望能在寒冬中給街友一些溫暖，也感謝議長協助拋磚引玉，喚起社會大眾的重視。

許修睿說，今年疫情恐慌加上物價飛漲，讓原本就籌募不易的慈善機構今年更是雪上加霜，希望透過寒冬送暖活動，替機構加油打氣。他坦言整體經費有限，加上新竹市慈善機構眾多，新竹市議會能夠捐贈的畢竟很有限。但他相信人性本善，社會是溫暖的，只要有心，積少成多、眾志成城，一定能協助慈善機關度過寒冬、帶來暖陽。