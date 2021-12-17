氣候佳!峨眉桶柑增產3成 桶柑節明年1/15、16登場
年節即將來臨，新竹縣峨眉鄉農會為爭取龐大送禮商機，17日舉辦年節農特產品行銷記者會，展示各項農特產禮盒外，也提供訂購優惠、開發團購表單，民眾可透過手機下單促銷買氣及方便性，提高峨眉鄉優質農產品銷售量及知名度。
峨眉鄉為柑橘、東方美人茶及苦茶油豐產之鄉，近年來峨眉鄉農會積極推廣農特產品，並輔導產銷班員或在地農友取得產銷履歷標章，引進現代包裝產品行銷觀念，加強媒體行銷及網路宅配訂購，以提升知名度及銷售量。
峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，此時正是企業各界選購年禮之際，峨眉鄉農會已申請成為此農遊券優惠活動銷售據點，也超前部署推廣展示各種桶柑、東方美人茶、苦茶油、亞麻仁油、印加果油、桶柑果汁等地方農特產品禮盒。
陳冠義說，峨眉鄉桶柑種植面積達600公頃以上，得天獨厚的丘陵地理環境優勢、早晚溫差大以及果農們長期的細心呵護，桶柑品質及數量向來冠全台，今年氣候、濕度、溫度都適合柑橘生長，天然災害減少，產量比去年增加2至3成，所栽種出來的桶柑果實飽滿、口感獨特，香甜多汁帶微酸。
峨眉鄉農會表示，正值桶柑產季，即日起至12月30日預購農會桶柑禮盒者，就享有買10箱送1箱的優惠，預計明年1月14日開始出貨。另訂購25箱（含）以上，同一地址免收運費，另外，峨眉鄉桶柑節活動將在明年1月15、16日在峨嵋茶莊對面廣場舉辦，歡迎全國的鄉親好朋友來「搏柑情」。
今日峨眉鄉農會農特產品行銷活動另結合辦理綠色照顧站成果展，41位高齡班員回顧這一年峨眉鄉農會在社區推動綠色照顧站的精彩活動，課程設計以結合在地特色食材、文化及農業療育為主，並建立與發展具有地方特色的長者照顧站。
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