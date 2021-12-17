氣候佳!峨眉桶柑增產3成 桶柑節明年1/15、16登場

年節即將來臨，新竹縣峨眉鄉農會為爭取龐大送禮商機，17日舉辦年節農特產品行銷記者會，展示各項農特產禮盒外，也提供訂購優惠、開發團購表單，民眾可透過手機下單促銷買氣及方便性，提高峨眉鄉優質農產品銷售量及知名度。

峨眉鄉為柑橘、東方美人茶及苦茶油豐產之鄉，近年來峨眉鄉農會積極推廣農特產品，並輔導產銷班員或在地農友取得產銷履歷標章，引進現代包裝產品行銷觀念，加強媒體行銷及網路宅配訂購，以提升知名度及銷售量。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，此時正是企業各界選購年禮之際，峨眉鄉農會已申請成為此農遊券優惠活動銷售據點，也超前部署推廣展示各種桶柑、東方美人茶、苦茶油、亞麻仁油、印加果油、桶柑果汁等地方農特產品禮盒。

陳冠義說，峨眉鄉桶柑種植面積達600公頃以上，得天獨厚的丘陵地理環境優勢、早晚溫差大以及果農們長期的細心呵護，桶柑品質及數量向來冠全台，今年氣候、濕度、溫度都適合柑橘生長，天然災害減少，產量比去年增加2至3成，所栽種出來的桶柑果實飽滿、口感獨特，香甜多汁帶微酸。

峨眉鄉農會表示，正值桶柑產季，即日起至12月30日預購農會桶柑禮盒者，就享有買10箱送1箱的優惠，預計明年1月14日開始出貨。另訂購25箱（含）以上，同一地址免收運費，另外，峨眉鄉桶柑節活動將在明年1月15、16日在峨嵋茶莊對面廣場舉辦，歡迎全國的鄉親好朋友來「搏柑情」。