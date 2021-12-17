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年產123萬度電 竹市海山漁港太陽能光電系統明年發電

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市海山漁港太陽能光電系統已建置完成，預計明年1月運轉，為方便漁民使用，特別將太陽能板架高4.5公尺，下方可放漁具與停車。圖／新竹市政府提供
新竹市海山漁港太陽能光電系統已建置完成，預計明年1月運轉，為方便漁民使用，特別將太陽能板架高4.5公尺，下方可放漁具與停車。圖／新竹市政府提供

新竹市政府近年運用公有房地設置太陽能光電系統，海山漁港太陽能光電系統已建置完成，規模是竹市第2大，預計明年1月運轉。市府今天指出，為方便漁民使用，特別將太陽能板架高4.5公尺，下方可放漁具與停車，總面積6千平方公尺、1.2百萬瓦（MW）設置量，年均發電量123萬度，預估每年可為市庫帶來50萬至60萬元的售電回饋金。

市長林智堅說，海山漁港太陽能光電系統由光碩能源有限公司建置，運轉期為9年11個月。因海山漁港臨海，特別設計兼具防風、耐鹽、抗震等結構需求的太陽能板，也架高太陽能板，下方作為漁民漁具的儲放整補空間，另也供停車場使用，遮蔭空間不只讓堆放漁具壽命延長，也讓停車車內溫度降低，兼具漁業使用與綠色能源生產。

包含海山漁港太陽能光電系統，竹市目前有40處公有房地場址設置太陽能光電系統，涵蓋29所市立國高中小學及11處公有機關房地。總設置量為7.662百萬瓦（MW），去年總發電量990萬度、減碳量約4,988公噸，換算逾13座大安森林公園的減碳量，去年公有房地標租的租金收入886萬元，用於能源教育、節能減碳改善及公有財產修繕等。

產業發展處長張力可說，目前竹市規畫興建中的太陽能光電裝置場址還有21處，預計可再增加5百萬瓦（MW）太陽光電裝置量，預計明年完成後，竹市太陽能光電系統年發電總量可達1415萬度，減碳量約7,04公噸，近18.3座大安森林公園的減碳量。

新竹市海山漁港太陽能光電系統已建置完成，預計明年1月運轉，為方便漁民使用，特別將太陽能板架高4.5公尺，下方可放漁具與停車。圖／新竹市政府提供
新竹市海山漁港太陽能光電系統已建置完成，預計明年1月運轉，為方便漁民使用，特別將太陽能板架高4.5公尺，下方可放漁具與停車。圖／新竹市政府提供

減碳 太陽能發電 新竹

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