苗栗縣元旦升旗典禮 安排摸彩、送5千條圍巾

苗栗縣政府籌辦明年元旦升旗典禮，除了安排現場表演，還有蘋果iPhone 13手機、大同LED液晶顯示器等多項摸彩大獎，縣府歡迎民眾屆時「相揪來參加」，迎接新的一年到來。

苗栗縣政府指出，2022年的元旦升旗典禮，將在當天的清晨5點15分至7點50分在縣府前廣場舉行，邀請榮興客家採茶劇團、巴達思文化藝術舞蹈協會及育達科技大學啦啦隊為現場鄉親帶來表演，會中也有摸彩，開運大獎包含蘋果iPhone 13手機、大同LED液晶顯示器、LISSCODE數位氣炸鍋、奇美無線多功能UV除蹣吸塵器、大同10人份電鍋、國際牌負離子吹風機等，總計12個獎項、56個摸彩品。

升旗典禮當天清晨5時15分至6時15分還會在現場限量發送5000條元旦圍巾，歡迎鄉親朋友相揪來升旗，一起迎接民國111年的第一天。