台72線假日車陣長達2公里 明起實施綠燈秒數延長1倍

苗栗縣大湖草莓已進入產期，近來假日湧入大批遊客，苗栗縣警局分析3個星期的來往車流發現每逢周休假日，下午往後龍方向車流回堵嚴重，警方和相關單位針對此情況研擬具體措施，台72線東西向快速道路的綠燈從65秒延長至110秒，測試發現車流明顯變得順暢，車速也從32公里攀升至80公里，延長秒數等措施將從明天起的周休假日開始實施。

警方呼籲，未來大湖地區假日車潮將會持續湧現，請鄉親朋友出遊務必配合警察、義交指揮管制，共同維持順暢交通。

苗栗縣警局交通隊及苗栗警分局從11月13日至12月5日觀察、分析台72線往大湖、泰安採草莓及泡湯遊客的車流運行速度，發現每逢周六日下午3至6點，往後龍方向車流就會從台72線客屬大橋交岔路口回堵至石圍牆匝道口，車陣綿延約2公里，時速也降至32公里，駕駛人苦不堪言。

縣警局長周煥興指示交通隊及苗栗分局等單位辦理台72線客屬大橋交岔路口、縣道119甲線、119線至國道1號銅鑼交流道南下匝道口的號誌連鎖，要求務必提出改善措施，相關單位研議決定假日下午3至6點將台72線客屬大橋交岔路口改為輪放式運轉，並將原先綠燈的秒數從65秒延長為110秒。

警方派員實地駕車測試，上周假日也試運轉，發現行車速度從32公里提升至80公里，此外也將縣道119甲線至國道1號銅鑼交流道南下匝道口等7處交岔路口的號誌連鎖綠燈70秒，整體交通流量變得順暢許多。