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影／竹市明有喝好水公投 發起媽媽籲投同意喚政府決心

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
台灣乾淨水行動聯盟常務監事鍾淑姬拿出隆恩堰取水口上游照片，混雜垃圾令人作惡。她強調，頭前溪上游汙染來自生活與事業廢水，還有垃圾水、洗屍水，要求訂定自治條例希望能喝乾淨水。記者張裕珍／攝影
台灣乾淨水行動聯盟常務監事鍾淑姬拿出隆恩堰取水口上游照片，混雜垃圾令人作惡。她強調，頭前溪上游汙染來自生活與事業廢水，還有垃圾水、洗屍水，要求訂定自治條例希望能喝乾淨水。記者張裕珍／攝影

新竹市獨有地方公投「喝好水」明天將與4大公投一起投票。時代力量竹市議會黨團質疑公投公報的市府意見書，提及已修訂下水道管理自治條例，應無需訂定廢汙水管理自治條例等內容是「混淆視聽」，今天邀台灣乾淨水行動聯盟到市府前辦記者會，會中強調規範廢汙水不得排入取水口上游才是治本，呼籲市民投同意票喚醒政府決心。

新竹市府回應，市長林智堅不僅支持喝好水主張，是公投連署人，更從供應民眾水庫水做起，推動讓大新竹地區喝好水。多年來積極向中央、台水爭取讓大新竹飲用水庫水，北水南調在今年2月實現，每日供應20萬噸水，目前民生用水7成5來自水庫水。

林智堅也持續爭取石門水庫水源調至新竹，預估到2024年，竹市單日可增加9萬噸石門水庫水，屆時大新竹共計供應近30萬噸水庫水，真正實現民眾期盼的喝好水需求。

另，竹市也持續積極辦理汙水下水道用戶接管，迄今接管完成3萬餘戶讓生活汙水有專用水道，預計未來3年，再投入4.5億元啟動用戶接管工程，再完成1萬戶接管。

竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊連月來宣傳「喝好水」地方公投，前進路口、市場與關懷據點超過上百場次。3人強調，新竹市修訂下水道管理自治條例，只規範到排入下水道廢汙水，但目前接管率僅18%，「其他廢汙水去哪了？」要市府別推託。

「下水道條例不能遏止地面水體的汙染！」廖子齊進一步說明，近月竹市發生寵物食品工廠、美式賣場排放廢汙水到區排溝圳，這些都是新竹農田的灌溉來源，顯見汙染時時刻刻都在發生，訂定廢汙水管理自治條例不僅是保障飲用，更是維護民生食安。

台灣乾淨水行動聯盟常務監事鍾淑姬也是當時發起公投的媽媽之ㄧ，她拿出隆恩堰取水口上游照片，混雜垃圾令人作惡。她強調，頭前溪上游汙染來自生活與事業廢水，還有垃圾水、洗屍水，要求訂定自治條例並非要與人搶水，只是希望能喝乾淨水。

時代力量立委邱顯智新竹服務處主任陳錦玲提及市府稱「北水南送」，運用石門水庫的水來供應新竹地區用水，但監委2018年調查頭前溪時，當場證實石門水庫無法常態供應新竹地區使用，且調撥主要是穩定給竹科使用，唯有管制頭前溪才是治本方法。

「喝好水公投不是5個媽媽的公投，而是攸關102萬人安全飲用水的公投！」志工媽媽鄭于育也說，新竹人口成長、氣候變遷、產業用水需求都增加等因素，「頭前溪每滴水都很重要」，發起創制公投的巨大意義在於，希望告訴新竹市政府，唯有先把處理好竹市問題，才有本錢要求竹縣合作改善，更可迎合林智堅市長的大新竹共好願景。

新竹市府澄清，大新竹地區有兩處取水口，包括新竹縣的隆恩堰取水口、位於新竹市的湳雅取水口，時代力量黨團引用位於新竹縣的「隆恩堰取水口」照片指涉為市府所規範，市府也鄭重呼籲，請黨團宣傳理念同時，也切勿張冠李戴，混淆民眾視聽。

台灣乾淨水行動聯盟常務監事鍾淑姬拿出隆恩堰取水口上游照片，混雜垃圾令人作惡。她強調，頭前溪上游汙染來自生活與事業廢水，還有垃圾水、洗屍水，要求訂定自治條例希望能喝乾淨水。記者張裕珍／攝影
台灣乾淨水行動聯盟常務監事鍾淑姬拿出隆恩堰取水口上游照片，混雜垃圾令人作惡。她強調，頭前溪上游汙染來自生活與事業廢水，還有垃圾水、洗屍水，要求訂定自治條例希望能喝乾淨水。記者張裕珍／攝影
時代力量竹市議會黨團今天邀台灣乾淨水行動聯盟到市府前辦記者會，高喊「市民要喝乾淨水，市府不要混淆視聽」口號。記者張裕珍／攝影
時代力量竹市議會黨團今天邀台灣乾淨水行動聯盟到市府前辦記者會，高喊「市民要喝乾淨水，市府不要混淆視聽」口號。記者張裕珍／攝影
時代力量竹市議會黨團今天邀台灣乾淨水行動聯盟到市府前辦記者會，高喊「市民要喝乾淨水，市府不要混淆視聽」口號。記者張裕珍／攝影
時代力量竹市議會黨團今天邀台灣乾淨水行動聯盟到市府前辦記者會，高喊「市民要喝乾淨水，市府不要混淆視聽」口號。記者張裕珍／攝影

新竹 石門水庫 公投

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