影／竹市明有喝好水公投 發起媽媽籲投同意喚政府決心

新竹市獨有地方公投「喝好水」明天將與4大公投一起投票。時代力量竹市議會黨團質疑公投公報的市府意見書，提及已修訂下水道管理自治條例，應無需訂定廢汙水管理自治條例等內容是「混淆視聽」，今天邀台灣乾淨水行動聯盟到市府前辦記者會，會中強調規範廢汙水不得排入取水口上游才是治本，呼籲市民投同意票喚醒政府決心。

新竹市府回應，市長林智堅不僅支持喝好水主張，是公投連署人，更從供應民眾水庫水做起，推動讓大新竹地區喝好水。多年來積極向中央、台水爭取讓大新竹飲用水庫水，北水南調在今年2月實現，每日供應20萬噸水，目前民生用水7成5來自水庫水。

林智堅也持續爭取石門水庫水源調至新竹，預估到2024年，竹市單日可增加9萬噸石門水庫水，屆時大新竹共計供應近30萬噸水庫水，真正實現民眾期盼的喝好水需求。

另，竹市也持續積極辦理汙水下水道用戶接管，迄今接管完成3萬餘戶讓生活汙水有專用水道，預計未來3年，再投入4.5億元啟動用戶接管工程，再完成1萬戶接管。

竹市議員林彥甫、蔡惠婷、廖子齊連月來宣傳「喝好水」地方公投，前進路口、市場與關懷據點超過上百場次。3人強調，新竹市修訂下水道管理自治條例，只規範到排入下水道廢汙水，但目前接管率僅18%，「其他廢汙水去哪了？」要市府別推託。

「下水道條例不能遏止地面水體的汙染！」廖子齊進一步說明，近月竹市發生寵物食品工廠、美式賣場排放廢汙水到區排溝圳，這些都是新竹農田的灌溉來源，顯見汙染時時刻刻都在發生，訂定廢汙水管理自治條例不僅是保障飲用，更是維護民生食安。

台灣乾淨水行動聯盟常務監事鍾淑姬也是當時發起公投的媽媽之ㄧ，她拿出隆恩堰取水口上游照片，混雜垃圾令人作惡。她強調，頭前溪上游汙染來自生活與事業廢水，還有垃圾水、洗屍水，要求訂定自治條例並非要與人搶水，只是希望能喝乾淨水。

時代力量立委邱顯智新竹服務處主任陳錦玲提及市府稱「北水南送」，運用石門水庫的水來供應新竹地區用水，但監委2018年調查頭前溪時，當場證實石門水庫無法常態供應新竹地區使用，且調撥主要是穩定給竹科使用，唯有管制頭前溪才是治本方法。

「喝好水公投不是5個媽媽的公投，而是攸關102萬人安全飲用水的公投！」志工媽媽鄭于育也說，新竹人口成長、氣候變遷、產業用水需求都增加等因素，「頭前溪每滴水都很重要」，發起創制公投的巨大意義在於，希望告訴新竹市政府，唯有先把處理好竹市問題，才有本錢要求竹縣合作改善，更可迎合林智堅市長的大新竹共好願景。