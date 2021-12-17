石門水庫入園小車收費要漲 3縣市7個區鄉反對取消優惠

桃園市政府推動大溪、龍潭交界溪洲旅遊服務區與周邊觀光休閒活動，規畫範圍包括石門水庫園區。全案發包以後，得標廠商以成本考量為由，有意調高石門水庫入園小車的停車費，同時取消原有桃園、新竹、宜蘭7個區、鄉民眾免費停車的優惠。

雖然目前還沒有定案，但是廠商明年1月就要接手管理，市議員陳治文、劉熒隆、簡志偉、復興區余文源區代表今天發布發聲明反對取消優惠，強調當初這7個鄉、區在石因為在門水庫水源保護區內，整體發展和個人權益都受限制，水利署北區水資源局基於地方上的付出和配合，讓設籍7個鄉區的民眾入園免收停車費，現在廠商接手以後不但準備把小車收費從80元調高至100元，還想取消免收費的優惠。

免收費的區、鄉為桃園市復興、大溪、龍潭，新竹縣關西、尖石、五峰鄉與宜蘭縣大同鄉。陳治文、劉熒隆表示，免收費只是對鄉親最基本的照顧，市政府要發展觀光把石門水庫園區納入整體規畫是好事，得標廠商考量成本調高入園小車的收費可以體諒，但是取消7個鄉區的優惠很不合理。

陳治文說，石門水庫園區原本是水利署北區水資源局收停車費，市政府基於整體觀光發展需要有配套措施，爭取停車場收費交由得標廠商負責，北水局報財政部核定後，以每年收取2400萬元權利金方式，停車場收費交由市政府管理，權利金的計算基礎本來就包括免收費的部分，現在得標廠商要提高收費卻不給優惠，完全沒有道理。

桃園市政府觀旅局表示，得標廠商以要負責溪州旅遊服務中心營運等成本考量為由，提議取消石門水庫入園的優惠，市政府認為優惠不能取消，目前還在和業者協調中，會盡全力爭取7個區、鄉免收費特優惠。