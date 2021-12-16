桃園平鎮警分局5志工各服務上千小時 市警局大隊長頒獎

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
平鎮警分局長黃富村（左起）稱讚志工大隊長蕭美玲慰勞中隊長陳麗娟和隊員。記者鄭國樑／翻攝
平鎮警分局長黃富村（左起）稱讚志工大隊長蕭美玲慰勞中隊長陳麗娟和隊員。記者鄭國樑／翻攝

桃園警察局志工大隊長蕭美玲今天下午與大隊幹部，至平鎮警分局慰勞平鎮志工中隊，感謝志工們在防疫期間無私奉獻，也表揚了中隊11位服務超過300小時的好姊妹。

下午有11位平鎮警分局志工接受表揚，她們服務時數都超過300小時，其中宋屋分隊的鍾淑娥、周美珍、陳臆琇、陳靜雯及龍岡小隊魏玉英5位志工服務時數都超過1000小時，稱得上是資深中的資深，服務過的民眾都超過千人，獲獎實至名歸。

蕭美玲說，桃園市警局志工大隊於2003年12月成立後，一直扮演警察與民眾之間潤滑劑的角色，也協助警方部分文書工作，疫情持續協勤，大隊趁著歲末到各分局慰問，感謝姊妹們辛勞付出。

平鎮警分局長黃富村、平鎮志工中隊長陳麗娟全程陪同，蕭美玲也送分局棉被送暖。黃富村表示因為疫情影響，今年沒有大規模的表揚活動，大隊長蕭美玲重視志工情誼，和志工為治安協勤辛苦付出，於是與大隊幹部逐區慰勞、表揚。

桃園市警局志工大隊長蕭美玲和幹部到平鎮警分局，表揚資深績優的中隊隊員。記者鄭國樑／翻攝
桃園市警局志工大隊長蕭美玲和幹部到平鎮警分局，表揚資深績優的中隊隊員。記者鄭國樑／翻攝

警察 桃園 疫情

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