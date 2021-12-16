快訊

貸款戶注意！央行總裁楊金龍：最快明年下半年升息

斯文掃地？牛津大學院長被逼做精神鑑定判斷是否適任

海漂垃圾清不完 桃市升級「無人智慧船」

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
為清除海漂垃圾，桃園市政府明年起將在竹圍漁港導入智慧無人船，若成效良好將擴大應用在永安漁港等地。圖／資科局提供
為清除海漂垃圾，桃園市政府明年起將在竹圍漁港導入智慧無人船，若成效良好將擴大應用在永安漁港等地。圖／資科局提供

海洋保育議題近來備受關注，學者分析，桃園最常出現的海漂垃圾以寶特瓶為主，且不少是由外地漂來。為清除海漂垃圾，桃園市政府明年起將在竹圍漁港導入智慧無人船，若成效良好將擴大應用在永安漁港等地。但議員直言，目前桃園海岸還是遍布垃圾，不少漁民和從事海上活動的遊客都不堪其擾，除了事後淨灘，也要加強源頭管理，避免垃圾流入海洋。

桃園市海管處9月與環保科技公司、青創團隊自製智慧無人船，在竹圍漁港濾除塑膠微粒，市府明年要將這艘智慧無人船升級，新增淤泥檢測、油汙清理、水質檢測3項功能，以分析水質、淤泥等數據了解汙染源。

海管處表示，台灣一年消耗180億個塑膠袋、15億手搖飲料杯，因塑膠垃圾不易分解，容易在海上碎化成微型塑膠，再經由食物鏈進入人體危害健康，因此必須仰賴無人智慧船，來清除這些肉眼不易察覺的微型塑膠。

「別說看不見的微型塑膠，大型垃圾也很多！」議員吳宗憲說，走一趟桃園海岸，常見遍地的寶特瓶、漁具和煙蒂，不只到海邊出遊的民眾失去興致，漁民出海捕魚，漁網甚至會被垃圾刺破；官方與民間近年雖積極淨灘，但顯然垃圾還是清不勝清，呼籲市府還是要做好源頭管控，並鼓勵民眾減少使用塑膠產品。

據中央大學調查，今年海漂垃圾組成主要以寶特瓶為主占57.8%，其次為一般生活垃圾25.4%、漁業垃圾13.4%、菸具2.8%。

中央大學水文與海洋科學研究所長黃志誠指出，海漂垃圾以一般垃圾及寶特瓶為主；來源以中國大陸為最大宗約佔60%，其次為台灣約占20％，僅有少部分來自東南亞國家。

黃志誠表示，桃園海岸垃圾不少是由外地漂來，部分則來自河川；在清理海洋的同時，更應優先防止塑膠垃圾入海，減少河川的生活垃圾，否則光靠淨灘遠遠不足。

桃園 淨灘 漁民

延伸閱讀

羅技「G435 無線耳機」X 頑童潮牌MJ Fresh潮流禮盒即將開送 買耳機即有機會升級！

桃市助身心障礙學員 推暖芯雙料公益禮盒

桃市體育局股長登山失聯3日 直升機搜救無果

設計師操刀桃市虎年春聯 「桃」「虎」結合定搶手

相關新聞

善心移置貓屍的國中生找到了 還有4名同伴幫擋車

苗栗縣一名國中生昨天清晨7點多騎腳車上學途中，勇敢地協助移開路中的死貓，不願貓咪被車子不斷輾壓，過程被路旁店家的監視器錄...

竹縣手語翻譯服務再升級 遠距用視訊也能即時翻譯

為服務新竹縣3000名聽語障人士即時手語翻譯需求，新竹縣政府結合公益彩券盈餘分配基金，委託社團法人新竹縣天使之音協會，即...

苗栗市地價逾億元最貴公園啟用 中油：錢花的值得

苗栗市公所在市有土地「住宅區」清華公園，運用台灣中油公司挹注600萬元，改造成全齡共融公園今天啟用，中油董事黃勝清代表出...

苗栗市民廣場耶誕飄雪 市長邀小而美過節

苗栗市民廣場12月24日．25日將飄雪，市長邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安今天變裝，邀民眾來參加小而美、小而精緻的耶誕節，...

霞喀羅湧賞楓人潮 白石駐在所卻擺滿空帳篷看傻山友

霞喀羅古道近期因沿線楓葉漸紅，湧入大批登山健行客，不少遊客都會選擇在古道中段的白石駐在所搭帳野營，不過近日有山友發現，白...

竹南博愛公園增建風雨球場 預計明年10月完工

苗栗縣竹南鎮市區內的博愛公園，上午動工增建風雨球場，預計明年10月完工，屆時將為鎮內增添一處多元休閒及運動的場所。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。