海漂垃圾清不完 桃市升級「無人智慧船」

海洋保育議題近來備受關注，學者分析，桃園最常出現的海漂垃圾以寶特瓶為主，且不少是由外地漂來。為清除海漂垃圾，桃園市政府明年起將在竹圍漁港導入智慧無人船，若成效良好將擴大應用在永安漁港等地。但議員直言，目前桃園海岸還是遍布垃圾，不少漁民和從事海上活動的遊客都不堪其擾，除了事後淨灘，也要加強源頭管理，避免垃圾流入海洋。

桃園市海管處9月與環保科技公司、青創團隊自製智慧無人船，在竹圍漁港濾除塑膠微粒，市府明年要將這艘智慧無人船升級，新增淤泥檢測、油汙清理、水質檢測3項功能，以分析水質、淤泥等數據了解汙染源。

海管處表示，台灣一年消耗180億個塑膠袋、15億手搖飲料杯，因塑膠垃圾不易分解，容易在海上碎化成微型塑膠，再經由食物鏈進入人體危害健康，因此必須仰賴無人智慧船，來清除這些肉眼不易察覺的微型塑膠。

「別說看不見的微型塑膠，大型垃圾也很多！」議員吳宗憲說，走一趟桃園海岸，常見遍地的寶特瓶、漁具和煙蒂，不只到海邊出遊的民眾失去興致，漁民出海捕魚，漁網甚至會被垃圾刺破；官方與民間近年雖積極淨灘，但顯然垃圾還是清不勝清，呼籲市府還是要做好源頭管控，並鼓勵民眾減少使用塑膠產品。

據中央大學調查，今年海漂垃圾組成主要以寶特瓶為主占57.8%，其次為一般生活垃圾25.4%、漁業垃圾13.4%、菸具2.8%。

中央大學水文與海洋科學研究所長黃志誠指出，海漂垃圾以一般垃圾及寶特瓶為主；來源以中國大陸為最大宗約佔60%，其次為台灣約占20％，僅有少部分來自東南亞國家。

黃志誠表示，桃園海岸垃圾不少是由外地漂來，部分則來自河川；在清理海洋的同時，更應優先防止塑膠垃圾入海，減少河川的生活垃圾，否則光靠淨灘遠遠不足。