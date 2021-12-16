桃市助身心障礙學員 推暖芯雙料公益禮盒

桃園市寶貝潛能發展中心不只是發展遲緩幼童早期療育機構，位在龜山區的「寶貝夢想起飛工作坊」也訓練身心障礙年輕人一技之長。最近一期11位學員經過6個月的課程洗禮，克服肢體運用、協調的困難學會點心烘焙技術，已經可以在60分鐘內完成14份裝的堅果塔、雪Q餅禮盒。

學員結業並通過工作坊輔導老師認證後，都獲得「阿勇師」的封號，代表他們可以加入工作坊的團隊，為訂單製作精緻的堅果塔、雪Q餅。

寶貝潛能發展中心總督導賴文婷表示，在工作坊裡看到這群身障勇寶貝們，從一開始的不熟練，到現在可以互相幫助的過程，非常為他們驕傲，也歡迎大家訂購這群勇敢的身障大寶貝所製作的產品「暖芯雙料公益禮盒」，即日起至2022年1月7日接受訂購，一盒14份裝售價460元不含運費，洽詢電話（03）3329319轉225。

學員小義因為曾中風，大腦語言中樞損傷及身體右側使不上力，剛進入工作坊常因為無法順利表達想法，不敢與他人溝通；學習製作點心時，也因為右手無力而懊惱。經過工作坊的老師們不斷地鼓勵和教導，小義開始嘗試慢慢和其他勇寶貝說話，現在已經可以指導新學員。