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竹縣手語翻譯服務再升級 遠距用視訊也能即時翻譯

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導
新竹縣政府委託社團法人新竹縣天使之音協會，即日起試辦「手語視訊翻譯服務」，只要在指定服務時間內，以手機或平板連線，就會有專業人員透過視訊提供即時手語翻譯服務。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府委託社團法人新竹縣天使之音協會，即日起試辦「手語視訊翻譯服務」，只要在指定服務時間內，以手機或平板連線，就會有專業人員透過視訊提供即時手語翻譯服務。記者巫靜婷／攝影

為服務新竹縣3000名聽語障人士即時手語翻譯需求，新竹縣政府結合公益彩券盈餘分配基金，委託社團法人新竹縣天使之音協會，即日起試辦「手語視訊翻譯服務」，只要在指定服務時間內，以手機或平板連線，就會有專業人員透過視訊提供即時手語翻譯服務，讓聽語障人士在就醫、洽公等時刻，溝通更順利。

以往新竹縣聽語障人士要申請手語翻譯，須提前3天向天使之音協會申請，通過審核後，才會有專人到場即時手語翻譯。社會處長李國祿指出，｢手語視訊翻譯服務」省去手語翻譯員至現場服務所需交通費用與時間，聽語障朋友辦理公共事務時，在資訊獲取或溝通時也獲得更公平的對待。

社會處表示，新開辦的手語翻譯視訊服務，聽語障朋友將不受距離限制，透過手機加入視訊服務窗口的LINE ID：@107sczmi或掃描QR Code，就可立即透過手語翻譯人員與其他人溝通，試辦時間規畫自即日起至明年3月，試辦期間提供服務的時間為每周二、四上午9時至12時，預計明年4月份於縣府設點正式提供服務。

李國祿說，縣內目前有19位手語翻譯員服務公務機關相關業務，如警政或司法偵查、交通事故處理、獄所等或夜間緊急、臨時性業務、臨時性必要的就醫、就學等手語翻譯事項，另有8位聽打服務員，則在研習、會議等場合提供聽打服務，讓聽語障朋友可即時透過文字了解對方表達的內容。

手語視訊翻譯服務計畫督導、手語老師丁立芬表示，沒有手語即時翻譯服務，聽語障朋友要跑很遠才能到協會找到人翻譯，過程可能經歷一段挫折，但「聾人不能因為語言不一樣，就沒辦法得到服務」，未來會視試辦成效，研擬開放供多即時服務時間。

丁立芬說，手語即時翻譯服務只是起頭，最終目標還是希望不是聾人要事先下載LINE等管道尋求服務，而是就算沒有這種管道，他們到每個地方無論是醫院、社工所或公務單位，單位就有準備好設備解決與聾人溝通的問題，實現語言平權，營造更友善的環境。

新竹縣政府委託社團法人新竹縣天使之音協會，即日起試辦「手語視訊翻譯服務」，只要在指定服務時間內，以手機或平板連線，就會有專業人員透過視訊提供即時手語翻譯服務。記者巫靜婷／攝影
新竹縣政府委託社團法人新竹縣天使之音協會，即日起試辦「手語視訊翻譯服務」，只要在指定服務時間內，以手機或平板連線，就會有專業人員透過視訊提供即時手語翻譯服務。記者巫靜婷／攝影

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