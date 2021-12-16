塗鴉變專長 竹市光復高中生獲汽車噴漆職類優勝

新竹市光復高中汽車科學生李柏宏、吳愷宸，日前參加中等學校技藝競賽汽車噴漆職類獲優勝，他們說，因喜歡噴漆塗鴉，透過訓練能將外觀毀損汽車經噴漆到像新車，很有成就感。

光復高中今天舉辦記者會指出，110學年度全國中等學校工業類科技藝競賽於11月23日到26日，在國立台南高工舉辦，汽車修護職種全國有50多所公私立學校的68名選手參賽，學生過招氣氛緊張。

高三生李柏宏、吳愷宸參加汽車噴漆職類，均獲得優勝，很感謝老師吳貝克的指導。吳愷宸表示，一開始學噴漆技術，也要克服身體過敏等問題，不過，能將毀壞的轎車透過噴漆、修復到像新車般，很有成就感。李柏宏說，小時候愛玩鐵樂士噴家裡的牆壁，當時只覺得好玩，現在成了他的專長。

另外，高三生林威仲從小是車迷，在校時認真學習修車技術，從拆解、組裝到整修，全都難不倒他，日前參加全國中等學校工業類科技藝競賽獲汽車修護組獲優勝。

指導老師林季達說，林威仲明年畢業後銜接到車廠服務，晚上到科大進修，藉此落實技職教育，學用無落差，產學無縫接軌的最佳寫照。