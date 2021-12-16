苗栗市地價逾億元最貴公園啟用 中油：錢花的值得

苗栗市公所在市有土地「住宅區」清華公園，運用台灣中油公司挹注600萬元，改造成全齡共融公園今天啟用，中油董事黃勝清代表出席，肯定中油的錢花的值得，市長邱鎮軍則保證任內不會賣，多一塊綠地，提供居民優質休憩空間。

苗栗火車站附近北苗地區人口及住家密集，為公路、福星街口清華公園占地546坪，市價逾億元，北苗市場1998年搬遷後，市公所暫時施設清華公園計畫標售，經評估公園已成地方鄉親的日常，且原設施老舊及動線未能平整連貫，爭取到中油600萬元敦親睦鄰補助600萬元改造，今天落成啟用。

清華公園改造工程，拆除原罐頭式遊具，保留既有植栽、健身器材，新增中油油井入口意象、兒童攀岩運動區、樂高積木拼疊設計混凝土溜滑梯、仿道路設計兒童交通安全體驗區，並設置夜間照明高燈，完成後吸引大批民眾利用，不過，部分居民建議多增加座椅，市公所將研議改善。

今天落成啟用儀式，立委徐志榮太太王慧珍、邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安、黃勝清、中油探採事業部副執行長陳澄泉等人出席，邱鎮軍說，北苗地區中油探採事業部、天然氣北區營業處廳舍、倉庫及停車場，還有中油宿舍、診所及加油站等設施，中油補助改造清華公園，清華公園是地價最貴的公園，他任內保證不會賣。