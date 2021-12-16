善心移置貓屍的國中生找到了 還有4名同伴幫擋車

苗栗縣一名國中生昨天清晨7點多騎腳車上學途中，勇敢地協助移開路中的死貓，不願貓咪被車子不斷輾壓，過程被路旁店家的監視器錄下並被PO上網，他的舉動贏得網友一片盛讚聲，這名熱心的孩子是竹南國中7年級的古圲恆，其實當時還有4名學校同伴在後方幫忙擋車，5名學生都充滿愛心，校方將公開表揚。

古圲恆昨天和4名學校同伴一起騎車上學，他發現路中躺著一隻被車子撞到的貓，立即調頭查看想救這隻貓咪，但發現貓已經死了，但還是很勇敢地用雙手捧起死貓，先移到路邊擺放，不願讓貓屍被來往車輛輾糊。

竹南國中校長郭芳江說，古圲恆平常都和住家附近的幾名同學一起出發到校上課，他幫忙移置貓屍的場景被 PO上網後，校方找他來詢問，得知當時還有4名同伴一起幫忙，古圲恆在抱離貓咪時，其他學生用車在後方擋車幫忙。

古圲恆當時發現貓咪倒在路中，第一時間是想折回查看小貓還有沒有救，可惜小貓已死亡，他擔心上課遲到，只好先將死貓移到路邊，心想放學後再來找地方幫忙埋葬小貓，但下午他和同伴重回現場時，貓屍已不見了，被動保團體帶走火化。

古圲恆很善良，他小時候曾見過在路中被車子輾糊碎裂的貓屍，心裡很不忍，郭芳江好奇問為什麼學生敢抱開貓屍，古圲恆表示當時心裡其實也有些害怕，但想到如果不幫忙移開，小貓會被輾爛，到時候連埋葬都沒辦法，心裡會很過意不去，所以也是硬著頭皮動手，沒想到會引起外界這麼大關注。

郭芳江表示，校方已口頭嘉獎5名學生，下周一並將在升旗典禮公開表揚。