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苗栗市民廣場耶誕飄雪 市長邀小而美過節
苗栗市民廣場12月24日．25日將飄雪，市長邱鎮軍、市民代表會主席楊喬安今天變裝，邀民眾來參加小而美、小而精緻的耶誕節，縣府同時在毗鄰的縣府廣場安排耶誕節活動，洋溢過節的歡樂喜慶氛圍。
市公所利用造雪機在市民廣場製造飄雪的時間，分別於24日晚間7點10分、8點45分，各約15分鐘，邱鎮軍今天宣布加碼，25日下午5點到晚上10點，每個整點都安排飄雪約10分鐘，提供民眾體驗國外過耶誕節下雪的泿漫場景。
邱鎮軍、楊喬安今天變裝上場，預告苗栗市廣場要下雪，邱鎮軍說，耶誕節慶活動，大都會有的，苗栗市也要有，公所連續3年舉辦，小而美、小而精緻，糖果燈籠、麋鹿、耶誕樹，及市民廣場到市公所的「海洋世界」主題燈飾，光環境加上飄雪，彷彿置身在國外過耶誕節。
24日晚間有「苗栗耶誕Yay」點燈晚會，將有兒童變裝大賽，苗栗市客家兒童合唱團、懷舊樂團、姍姍舞藝坊，及展夢藝術舞團表演，25日下午4點起有街頭藝人秀，燈區將從12月24日一點亮到明年1月24日。
此外，縣府在縣府廣場辦理「2021耶誕貓裏·菁彩降臨」耶誕節活動，今年規畫以浪漫紫色為主色調，24日、25日安排歌手安心亞、邱振哲、翁立友，及樂團吉那罐子、AKB48Team等表演，耶誕樹24日晚間點燈後，將搭配光雕秀，投射在縣府牆面，一直延續到明年1月2日。
另，頭份市公所12月17日下午5點30分在上公園為耶誕樹點燈，邀請仁愛社區發展協會熱舞，及頭份國中管樂團演奏，樂曲，耶誕節將亮到元宵節，12月24日晚上7點到8點30分，並安排We's BAR在上公園表演，現場發送造型氣球，歡迎鄉親觀賞。
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